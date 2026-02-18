　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円高の5万7290円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては146.16円高。出来高は1697枚となっている。

　TOPIX先物期近は3820.5ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.25ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57290　　　　　 +30　　　　1697
日経225mini 　　　　　　 57290　　　　　 +30　　　 28953
TOPIX先物 　　　　　　　3820.5　　　　　+4.5　　　　2000
JPX日経400先物　　　　　 34505　　　　　 +25　　　　 138
グロース指数先物　　　　　 749　　　　　　+0　　　　 114
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース