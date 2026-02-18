日経225先物：18日19時＝30円高、5万7290円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円高の5万7290円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万7143.84円に対しては146.16円高。出来高は1697枚となっている。
TOPIX先物期近は3820.5ポイントと前日比4.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.25ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57290 +30 1697
日経225mini 57290 +30 28953
TOPIX先物 3820.5 +4.5 2000
JPX日経400先物 34505 +25 138
グロース指数先物 749 +0 114
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
