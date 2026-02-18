県内の公立高校一般入試の倍率発表：全日制の平均倍率0.99で過去最低に【新潟】
県内の公立高校一般入試の倍率が先ほど発表されました。全日制の平均倍率は0.99倍で、1倍を下回るのは初めてです。
県内の公立高校一般入試には、2025年より326人少ない1万2115人が志願しました(2025年：1万2441人)。
もっとも倍率が高かったのは、新潟高校理数科の1.98倍です。全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは37学科。募集人数を下回ったのは54学科となりました。
一般選抜の学力検査は、3月4日(水)に行われます。
◆全日制普通科
新潟 1.36倍
新潟中央・普通 0.90倍
新潟中央・学究コース 0.70倍
新潟南・普通 1.29倍
新潟南・理数コース 1.42倍
新潟江南 1.40倍
新潟西 0.88倍
新潟東 0.71倍
＜新設＞碧(あおい) 0.95倍
新潟向陽 1.20倍
巻 1.01倍
新津 0.86倍
新津南 0.48倍
白根 0.80倍
村松 0.35倍
阿賀黎明 0.11倍
新発田 1.09倍
新発田南 1.14倍
村上 0.58倍
中条 0.42倍
阿賀野 0.71倍
長岡 1.07倍
長岡大手 1.36倍
長岡向陵 1.39倍
正徳館 0.35倍
見附 0.81倍
三条 1.25倍
三条東 1.12倍
吉田 0.68倍
分水 0.72倍
加茂 1.15倍
小千谷 0.97倍
小出 1.04倍
六日町 0.95倍
八海 1.08倍
十日町・普通 1.16倍
＜新設＞十日町・クロス探究 0.90倍
松代 0.54倍
柏崎 0.70倍
柏崎常盤 0.80倍
高田 1.04倍
高田北城 1.30倍
有恒 0.60倍
糸魚川 0.92倍
佐渡 1.13倍
＜新設＞佐渡(両津) 0.07倍
羽茂 0.65倍
市立万代 1.49倍
ここまでは、全日制普通科の志願倍率でした。
続いて、そのほかの学科です。
◆農業に関する学科
新発田農業 1.01倍
長岡農業 1.03倍
加茂農林 0.79倍
高田農業 1.18倍
◆工業に関する学科
新潟工業・ミライ創造工学 0.93倍
新津工業・工業マイスター 1.12倍
新津工業・生産工学 0.67倍
新津工業・ロボット工学 0.72倍
新津工業・日本建築 1.00倍
新発田南 0.96倍
長岡工業 0.91倍
新潟県央工業 0.56倍
塩沢商工・地域創造工学 0.42倍
柏崎工業 0.46倍
上越総合技術 1.11倍
◆商業に関する学科
新潟商業・総合ビジネス 1.56倍
新潟商業・情報処理 1.22倍
新発田商業 0.84倍
長岡商業・総合ビジネス 0.99倍
三条商業・総合ビジネス 0.82倍
塩沢商工 0.57倍
高田商業・総合ビジネス 0.95倍
◆水産に関する唯一の学科
糸魚川市の海洋 0.96倍
◆家庭に関する学科
新潟中央・食物 0.80倍
長岡大手・家政 1.35倍
高田北城・生活文化 1.32倍
◆理数科など専門教育を主とする学科
新潟・理数 1.98倍
新潟中央・音楽 0.04倍
新潟商業・国際教養 1.18倍
新発田・理数 1.27倍
長岡・理数 1.00倍
三条・理数 0.85倍
国際情報・専門系 0.16倍
高田・理数 1.10倍
市立万代・英語理数 1.47倍
◆総合学科
巻総合 1.31倍
五泉 0.97倍
村上桜ケ丘 0.98倍
栃尾 0.67倍
小千谷西 0.81倍
十日町総合 0.78倍
柏崎総合 0.94倍
新井 1.09倍
糸魚川白嶺 0.85倍
佐渡総合 0.72倍
◆定時制課程
新潟翠江・普通午前 0.54倍
西新発田・普通午前 1.08倍
荒川・普通午前 0.97倍
長岡明徳・普通午前 0.70倍
長岡明徳・普通夜間 0.31倍
堀之内・普通午前 0.48倍
十日町・普通 0.20倍
出雲崎・普通午前 0.62倍
高田南城・普通午前 0.61倍
佐渡(相川)・普通午前 0.28倍
市立明鏡・普通午前 0.91倍
市立明鏡・普通夜間 0.22倍
すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。
志願変更は2月24日(火)～26日(木)の午前11時まで受け付けています。
