県内の公立高校一般入試の倍率が先ほど発表されました。全日制の平均倍率は0.99倍で、1倍を下回るのは初めてです。



県内の公立高校一般入試には、2025年より326人少ない1万2115人が志願しました(2025年：1万2441人)。



もっとも倍率が高かったのは、新潟高校理数科の1.98倍です。全日制のうち、志願者数が募集人数を超えたのは37学科。募集人数を下回ったのは54学科となりました。



一般選抜の学力検査は、3月4日(水)に行われます。



◆全日制普通科

新潟 1.36倍

新潟中央・普通 0.90倍

新潟中央・学究コース 0.70倍

新潟南・普通 1.29倍

新潟南・理数コース 1.42倍

新潟江南 1.40倍

新潟西 0.88倍

新潟東 0.71倍

＜新設＞碧(あおい) 0.95倍

新潟向陽 1.20倍

巻 1.01倍

新津 0.86倍

新津南 0.48倍

白根 0.80倍

村松 0.35倍

阿賀黎明 0.11倍

新発田 1.09倍

新発田南 1.14倍

村上 0.58倍

中条 0.42倍

阿賀野 0.71倍

長岡 1.07倍

長岡大手 1.36倍

長岡向陵 1.39倍

正徳館 0.35倍

見附 0.81倍

三条 1.25倍

三条東 1.12倍

吉田 0.68倍

分水 0.72倍

加茂 1.15倍

小千谷 0.97倍

小出 1.04倍

六日町 0.95倍

八海 1.08倍

十日町・普通 1.16倍

＜新設＞十日町・クロス探究 0.90倍

松代 0.54倍

柏崎 0.70倍

柏崎常盤 0.80倍

高田 1.04倍

高田北城 1.30倍

有恒 0.60倍

糸魚川 0.92倍

佐渡 1.13倍

＜新設＞佐渡(両津) 0.07倍

羽茂 0.65倍

市立万代 1.49倍





ここまでは、全日制普通科の志願倍率でした。

続いて、そのほかの学科です。



◆農業に関する学科

新発田農業 1.01倍

長岡農業 1.03倍

加茂農林 0.79倍

高田農業 1.18倍



◆工業に関する学科

新潟工業・ミライ創造工学 0.93倍

新津工業・工業マイスター 1.12倍

新津工業・生産工学 0.67倍

新津工業・ロボット工学 0.72倍

新津工業・日本建築 1.00倍

新発田南 0.96倍

長岡工業 0.91倍

新潟県央工業 0.56倍

塩沢商工・地域創造工学 0.42倍

柏崎工業 0.46倍

上越総合技術 1.11倍



◆商業に関する学科

新潟商業・総合ビジネス 1.56倍

新潟商業・情報処理 1.22倍

新発田商業 0.84倍

長岡商業・総合ビジネス 0.99倍

三条商業・総合ビジネス 0.82倍

塩沢商工 0.57倍

高田商業・総合ビジネス 0.95倍



◆水産に関する唯一の学科

糸魚川市の海洋 0.96倍



◆家庭に関する学科

新潟中央・食物 0.80倍

長岡大手・家政 1.35倍

高田北城・生活文化 1.32倍



◆理数科など専門教育を主とする学科

新潟・理数 1.98倍

新潟中央・音楽 0.04倍

新潟商業・国際教養 1.18倍

新発田・理数 1.27倍

長岡・理数 1.00倍

三条・理数 0.85倍

国際情報・専門系 0.16倍

高田・理数 1.10倍

市立万代・英語理数 1.47倍



◆総合学科

巻総合 1.31倍

五泉 0.97倍

村上桜ケ丘 0.98倍

栃尾 0.67倍

小千谷西 0.81倍

十日町総合 0.78倍

柏崎総合 0.94倍

新井 1.09倍

糸魚川白嶺 0.85倍

佐渡総合 0.72倍



◆定時制課程

新潟翠江・普通午前 0.54倍

西新発田・普通午前 1.08倍

荒川・普通午前 0.97倍

長岡明徳・普通午前 0.70倍

長岡明徳・普通夜間 0.31倍

堀之内・普通午前 0.48倍

十日町・普通 0.20倍

出雲崎・普通午前 0.62倍

高田南城・普通午前 0.61倍

佐渡(相川)・普通午前 0.28倍

市立明鏡・普通午前 0.91倍

市立明鏡・普通夜間 0.22倍



すべての高校で、倍率に関係なく志願変更が可能です。

志願変更は2月24日(火)～26日(木)の午前11時まで受け付けています。