18日(水)日中は、日差しが届いて暖かくなりました。最高気温は、新潟市中央区10.8℃、上越市高田11.4℃など、所々10℃を超えました。



また、18日(水)は日中 南よりの風が強まり、新潟地台は北陸地方で『春一番』が吹いたと発表。2025年より15日遅い観測となったものの、季節の歩みを感じる便りが届きました。



ただ、19日(木)にかけてはこの時期らしくまた雪が降りそうです。



◆19日(木)午前9時の予想天気図

いま雨を降らせていてる前線が、19日(木)は日本の東へ離れて西高東低の冬型の気圧配置になるでしょう。上空には寒気が流れこみ、県内では19日(木)にかけて平地も含めて雪が降りそうです。



◆今後の天気の移り変わり

18日(水)夜9時は各地で雪になるでしょう。夜間は平地も含めて広く雪が降り、山沿いでは降雪が強まるでしょう。



19日(木)朝も所々に雪雲が流れこみますが、この雪は19日(木)昼ごろまでにはやむ見込みです。午後は次第に雲が薄くなって、晴れ間の出るところもあるでしょう。



◆予想降雪量［18日(水)夜～19日(木)朝にかけて・多いところ］

上越と中越の山沿いで20cm、下越の山沿いで15cmの予想です。山沿いでも久しぶりのまとまった降雪となるところがありそうです。

平地は各地0cmとなっています。



◆その後の予想降雪量［19日(木)朝～夕方にかけて・多いところ］

上・中・下越の山沿いは10cmの予想で、日中は雪の降り方が弱まる見込みです。今夜間は山沿いを中心に新たに雪の積もるところがありそうです。



19日(木)朝は、雪かきなど早めの支度を心がけてください。