¡Ö½ÕÈÕ¡×ÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2»þ´Ö¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¡º÷¿ô¡¢ÃíÊ¸¿ô¤¬µÞÁý¡½Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î²÷²Êµ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ãæ¹ñÃæ±û¥Æ¥ì¥Ó¡ÊCCTV¡Ë¤¬16ÆüÊüÁ÷¤·¤¿½ÕÀá¡ÊµìÀµ·î¡Ë¹±Îã¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ö½ÕÈÕ¡×¤Ë²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4¼Ò¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬½Ð±é¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡ËÂç¼ê¡¢µþÅì¡Ê¥¸¥ó¥É¥ó¡¢JD¡¥com¡Ë¤Ç¤ÏÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é2»þ´Ö¤Ç¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¡º÷¿ô¤¬4ÇÜÄ¶¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÃíÊ¸¿ô¤¬2¡¥5ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë±§¼ù²Êµ»¡Ê¥æ¥Ë¥Ä¥ê¡¼¡¦¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¡¢¶ä²ÏÄÌÍÑ¡Ê¥®¥ã¥ë¥Ü¥Ã¥È¡Ë¡¢ËâË¡¸¶»Ò¡Ê¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ü¡Ë¡¢¾¾±äÆ°ÎÏ¡Ê¥Î¥¨¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤ÎÀ½ÉÊ¤¬½¸ÃÄ¤Ç½ÕÈÕ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¶È³¦¤ÎÀ®½Ï²½¤È¥¨¥ó¥Ü¥Ç¥£¥É¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ÎÃ±¤Ê¤ëµ»½Ñ¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÎÌ»ºÂÎÀ©¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤À¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£½ÕÈÕ¤ÎÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³Æ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ç¡¼¥±¡¼¥¹¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î²ÈÄí¤Ç¤ÎÉáµÚ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤Î¼ûÍ×¤ò²ò¤Êü¤Ä¤¿¤á¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥ÈÀ½Â¤Ê¬Ìî¤ËÆÃ²½¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÄ´ººµ¡´Ø¡¢¹â¹©µ¡´ï¿Í»º¶È¸¦µæ½ê¡ÊGG¶¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Î¿Í·¿¥í¥Ü¥Ã¥È½Ð²ÙÂæ¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯¤Ï24Ç¯Èæ7¡¥5ÇÜ¤Î1Ëü8000Âæ¤ËÃ£¤·¡¢26Ç¯¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë3ÇÜÄ¶¤Î6Ëü2500Âæ¤ËÃ£¤¹¤ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/ÌøÀî¡Ë