18日に招集された臨時国会で、高市総理大臣が第105代内閣総理大臣に選出されました。これを受け、第二次高市内閣が発足します。高市総理は第一次内閣の全閣僚を再任する考えを示していて、衆議院熊本1区選出の木原稔官房長官と熊本4区選出の金子恭之国土交通大臣も続投します。第二次高市内閣に熊本の有権者が期待することは？



18日に招集された特別国会で、高市早苗総理が第105代総理大臣に指名されました。高市総理はただちに組閣に着手する運びですが、例年よりも審議入りが大幅に遅れている新年度予算をできるだけ早く成立させたい考えで、閣僚は全員留任させる方針です。これに伴い木原官房長官と金子国土交通大臣も再任される予定です。





■飯田嘉太アナ「第二次高市内閣の発足。県民の皆さんが期待することはなんでしょうか？」■70代「やっぱ円安かな。この円安をどぎゃんかせんと物価高もなかなか収まらんだろうし」■10代「多子家庭（多子世帯）の大学の補助。多子家庭だから役立ってほしい」

木原官房長官と金子国土交通大臣に期待することは…



■木原長官に期待する熊本市民（50代）

「一番してもらいたいのは減税。税金取りすぎ、何に使ってるのかなって実際なんか思うし」

「ガソリンは安くなったけど、ほかのものってまだまだ高騰が続いている」



■金子国交大臣に期待する天草市民

「天草幹線道路の早期実現。命の道なのかなと思います」



【スタジオ】

木原さんは内閣の要として、金子さんは、交通政策を知り尽くす立場として、手腕が期待されます。一方、熊本3区選出の坂本哲志さんは、衆議院の予算委員長に起用される方針です。



予算委員長とは政府の予算案を審議する予算委員会を取りしきる重要ポストです。では、その予算委員会でこれから何を審議するのかというと、解散総選挙で遅れた「来年度の予算案」です。



■医療・介護、年金などの社会保障費

■防衛力強化のための防衛関係費

■いわゆる「教育無償化」の実現に向けた予算の拡大 などがあります。



私たちの生活と絡む重要なことが審議されます。高市総理は年度内の予算成立を目指す構えで、早速、坂本さんの調整力のお手並み拝見という状況です。

