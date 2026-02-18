2月17日、太川陽介が自身のXを更新。ライフワークである『ローカル路線バス乗り継ぎの旅』（テレビ東京系）に関する新たな報告が反響を呼んでいる。あわせて、太川の“近影”にも注目が集まっている。

「この日、太川さんはXで《テレビ東京で新たなバス旅企画が始動！》と切り出すと、《番組の出演者は…なんと！全国の小学生！》と、出演者を小学生に限定したバス旅新企画をスタートさせると発表しました」（芸能記者）

さらに、《バス旅に挑戦してみたい…そこの君！》と呼びかけ、名前や年齢、住所といったプロフィールに加え、応募動機や番組の好きなシーン、バス旅への思いを記載して指定のアドレスに送ってほしいと求めている。

「Xに添付された動画では、『未来の太川陽介発掘プロジェクト“THEバス旅Jr.”』と高らかにタイトルコールし、企画意図や概要を説明しながら、『バスに乗ってチャレンジしましょう！』と呼びかけています」

17日深夜放送のラジオ『あののオールナイトニッポン0（ZERO）（ニッポン放送）で、あのちゃんは太川のことを「バスの悪魔。バスに憑りつかれている」と評していたが、その後継者探しについに乗り出すようだ。

新企画の発表とともに、ファンの視線が集まったのが太川の別人級ビジュアルだった。口元とあごに白髪交じりのヒゲを生やした激変ぶりに

《見ない間にワイルドになりすぎ》

《太川陽介がめっちゃお爺さんになっとる》

《まるでサンタクロース》

などと驚きの反応が寄せられた。「これは現在上演中の舞台の役作りでしょう」というのはさる芸能プロ関係者。

「アイドル出身の太川さん。かつてのルックスからは想像もつかない、無造作なヒゲの生やし方ですが、舞台『風を打つ』で、漁網や漁船を所有する漁業経営者“網元”の役を演じているのです」

一方で、バス旅の新企画そのものへの懸念の声も聞こえる。

《はじめてのおつかいみたいな企画で、ヤラセみたいにならないかが心配》

《小学生に何十キロも歩かせるの？》

指摘されているような問題は起こらないのか。前出の芸能プロ関係者はこう語る。

「太川さんはこの新企画に『番組アンバサダー』として関わる形になるようで、実際に旅に出るわけではないと思われます。また説明では『小学生が、それぞれの場所からゴールを目指す新しい企画』としており、本家のように“3日間で縦断できるか”といった過酷な設定にはしないはずです。ただ、普通に乗り継ぐだけでは面白みに欠けるため、ある程度の“仕掛け”は設けられるでしょう」

小学生限定という新たな設定でどんな内容になるのか。第一回目の放送が待ち遠しい。