¡Ú¼è¼ê¶¥ÎØ¡¦Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡ÛÃÏ¸µ¤ÎÎÂÅçË®Í§¤¬£Óµé¤Ç½é¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¡ÖÍè·î¤ÎÃÏ¸µ£Ç·¤ËÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×
¡¡¼è¼ê¶¥ÎØ£Æµ¡ÖÅìµþ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾Þ¡×¤Ï£±£¸Æü¤Ë£²ÆüÌÜ¤ò¹Ô¤¤¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÎÂÅçË®Í§¡Ê£²£¶¡á°ñ¾ë¡Ë¤¬£±£°£Ò½à·è¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤ê¡¢£Óµé¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡ÅÀ¿ô¤Ç¾å²ó¤ëÃ«ÏÂÌé¤ÈÀî±ÛÍ¦À±¤¬ÂÇ¾â¤«¤éÆ§¤ß¹ç¤¦Àä¹¥¤ÎÅ¸³«¤òÆ¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¹Ô¤Ã¤Æ¥À¥á¤Ê¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥à²á¤®¤«¤éÆ°¤¤¤ÆÁ°ÃÄ¤ò´Ý¤Î¤ß¡£ÈÖ¼ê¤Î¸ÅÀî¾°Ìí¤Ë¤Ïº¹¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸«»ö¤Ê¥ì¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£³«ºÅ¤ÏÍ½È÷¤«¤é·«¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¤Î½Ð¾ì¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö½Ð¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡£Áö¤ê´·¤ì¤¿¥Û¡¼¥à¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Î£Óµé½éÍ¥½Ð¤ò¡ÖÃÏ¸µ¤Ç·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ë´î¤ó¤À¡£
¡¡¸«¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÌÜÀè¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Íè·î¤Ë¤Ï¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÃÏ¸µ£Ç·¡Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥µ¥¤¥¯¥ê¥¹¥È»Ù±ç¶¥ÎØ¡¢£³·î£±£²Æü³«Ëë¡Ë¤Ø¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡ÖÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÉ¡Â©¤â¹Ó¤¤¡£
¡¡ºÇ½ªÆü¡Ê£±£¹Æü¡Ë¤Î£±£²£Ò·è¾¡¤Ï¸ÅÀî¤È¤ÎºÆÏ¢·¸¤ÇÎ×¤à¡£Áê¼ê¤Ï»³ºêÊâÌ´¡½°ëÅçÀ®²ð¡¢°ÂÉ§Åý²ì¡½²ÏÂ¼²í¾Ï¤ËÃ±µ³¤ÎµÈËÜÂî¿Î¤È¶¯ÎÏ¤À¤¬¡¢½à·èÆ±ÍÍ¤ËÊ¢¤ò¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄÞº¯¤ò»Ä¤¹¡£