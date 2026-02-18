今回紹介するのは、Threadsに投稿されたキレイな球体。まるで宇宙の惑星のような雰囲気を出していましたが、その正体は意外なものでした。投稿はThreadsにて、7万回以上表示。いいね数は6000件を超えました。

【写真：『綺麗な惑星…』透明ボウルに入った猫→下からのぞいてみると…想像を超える『まさかの光景』】

どこぞの惑星のようだけど

今回、Threadsに投稿したのは「オーブラカ」さん。

Threadsにアップされた、茶色・黒・白で構成されたまんまるな球体。一見すると惑星みたいに見える今回の投稿ですが、その正体は…なんと飼っている三毛猫ちゃん。

投稿主さんによると、今回の写真はキャットタワーに付属している透明ボウルに猫ちゃんが収まっているとき、下から撮影したものとのこと。本当に惑星みたいに見えてビックリしました。

ちなみに、この透明ボウルの名称は「透明宇宙船」と言うそうです。この事実から、投稿主さんは「猫は宇宙、宇宙を創造したのは神、つまり猫は神様！」とコメント。たしかにその通りかもしれません。猫は偉大ですね。

惑星のような猫の毛並みにSNS民もビックリ

まるで惑星みたいな猫ちゃんの模様を見たThreadsユーザーたちからは、「綺麗な惑星…」「磨いたアゲートみたい」「フレスコ画のよう」「レジン作品かと思ったら、三毛さんの芸術品でしたか」などの声が多く寄せられていました。どうやら、芸術的に見事な三毛模様に多くの方が感動したようですね。

Threadsアカウント「オーブラカ」では、猫のピノちゃんとパルムちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ピノちゃん＆パルムちゃんがのびのびと暮らしている様子はとても微笑ましいです。

写真・動画提供：Threadsアカウント「オーブラカ」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。