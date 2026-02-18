ぐっすり眠る猫ちゃんの口元を見ると…。思わず二度見してしまうような寝顔を披露した猫ちゃんが反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は384万回を超え「しまった、恥ずかしい所見られたって顔してる？」「うちの子猫も同じことをします」「びっくりした」といったコメントが集まっています。

【動画：スヤスヤと眠っていた猫→『口元』を見てみたら…まさかの光景に驚きが隠せない】

衝撃の寝顔！

Instagramアカウント「そら&もずく」に投稿されたのは、びっくりする寝姿の猫ちゃんです。ママさんのひざの上でぐっすり眠っているのは、猫の「そら」ちゃん。よく見ると、口にピンク色の何かをくわえているように見えます。

実はこれ、そらちゃんの「舌」なのだそう！そらちゃんは自分のしっぽをチュパチュパ吸いながら眠る癖があり、このときは舌が長く出たままになってしまったようです。その衝撃的な寝顔に、見た人からは驚きの声が上がっていました。

甘えん坊なルーティン

ママさんのひざの上でしっぽをチュパチュパしながら寝るのがルーティンだというそらちゃん。猫が毛布や指を吸うのは、母乳を飲んでいたころの気分に戻っていたり、飼い主さんを母猫のように信頼して甘えていたりするサインだそうです。

そんなそらちゃんの姿から、ママさんへの深い愛情が伝わってきます。

また、パパさんに抱っこされながらチュパチュパすることもあるのだとか。その様子を同居猫の「もずく」ちゃんがうらやましそうに見つめる中、パパさんは終始ニコニコだったそうです。

家族みんなに愛される幸せな日常

時にはもずくちゃんと「猫パンチ」のケンカもしますが、一緒に手をつないで寝ることもあるというそらちゃん。家族みんなに甘える姿がとても愛らしい、甘えん坊な猫ちゃんでした。

投稿には「鰹のタタキかと思った(笑)ホント猫ってやってくれますよね」「ええーーこんなに舌出るの見たことない貴重な映像」「舌ですか、ビックリですね。でも可愛いですね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「そら&もずく」では、そらちゃん、もずくちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「そら&もずく」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。