

ファジアーノ岡山 MF／66 西川潤 選手［23］

2月22日にリーグのホーム初戦を控えるサッカー・J1ファジアーノ岡山。チームの士気が高まる中、けがで出遅れていた期待のレフティーが本格的にチームの練習に合流しました。

昇降格なしの約半年間の特別なリーグを戦うファジアーノ。開幕からのアウェー2連戦は特別ルールのPK戦で敗れ、2月22日のホーム初戦で初勝利を目指します。

チームはここまでの2試合で今季新加入のフィールドプレーヤー6人のうち5人をスタメンに起用しました。

いよいよ残るもう1人。セレッソ大阪から加入もけがで出遅れていたミッドフィールダー・西川潤が、18日の練習で初めてフルメニューをこなしました。

（ファジアーノ岡山 MF／66 西川潤 選手［23］）

「キャンプからずっとリハビリだったのでしっかりチームに全体合流できたのはうれしい気持ちといよいよ始まるなという気持ちがある。レフティーなので左利きを生かしたプレーをぜひ見てほしい」

西川は世代別の日本代表で10番を背負うなど国際舞台でも活躍し、左足からのチャンスメイクと決定力が持ち味のアタッカーです。18日のミニゲームでは得意の左足を生かしたプレーだけでなく、球際への激しいプレスなども見せました。

（ファジアーノ岡山 MF／66 西川潤 選手［23］）

「まず自分自身アピールしないといけないし、その中でチームの勝利に貢献するようなプレーを一試合一試合積み重ねていくことが大事になってくると思うので、そういったプレーを表現していきたい」

さらなる成長を目指し、チーム内の競争も激しさを増しているファジアーノ。22日から3試合連続となるホーム戦で3連勝を目指します。

（ファジアーノ岡山 新加入のFW／40 河野孝汰 選手［22］）

「やっぱりみなさんに勝って家に帰ってもらうのがベストだと思う。みなさんの力を背にパワーに変えてやりたい」