70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¡¢2·î26ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡ÖSONGS¡×¡Ê¸á¸å10»þ¡Á¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¡Ö2025Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤...¡× ·è°Õ¤Î¥é¥¹¥È¹ÈÇò¤ËÌ©Ãå¡£¥í¥±´ë²èÂè£²ÃÆ¤È¤Ê¤ëÁÒ¸Ë·¿²È¶ñÅ¹¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÎÌÏÍÍ¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖSONGS ¶¿¤Ò¤í¤ß¡×£Ó£Ð¥á¥É¥ì¡¼¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÎÌÏÍÍ
¡Ö2025Ç¯¤Î¹ÈÇò¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤±¤¿¤¤...¡×µîÇ¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î¼èºà²ñ¤Ç¡¢ÆÍÁ³¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¡£º£²ó¡¢·è°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¹ÈÇò¤ÎÉñÂæÎ¢¤Ë SONGS¤¬ÆÈÀêÌ©Ãå¡ªÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¡¢3Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢Â¾¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢70ºÐ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¶¿¤Ò¤í¤ß¤¬¹ÈÇò¤Ë¤«¤±¤¿»×¤¤¤ËÇ÷¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¶¿¤Î¹ÈÇòÁ´¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â°ìµóÂçÊü½Ð¡£ÈÖÁÈÀÕÇ¤¼Ô¡¦ÂçÀôÍÎ¤È¶¦¤Ë¡¢¶¿¤¬¹ï¤ó¤ÀÁ´38²ó¤ÎÎò»Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç7²ó¤â¤Î¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¶¿¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤È¤Ï¡©
Âç¹¥É¾¥í¥±´ë²è¤ÎÂè£²ÃÆ¤â¼Â¸½¡ªÁ°²ó¤Ï¡ÖÅÅ¼Ö¤Ç¥´¡¼¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢¶¿¤¬ÅÅ¼Ö¤Ç£Î£È£Ë¤Ø¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÏÏÃÂê¤ÎÁÒ¸Ë·¿²È¶ñÅ¹¤Ç°¦¸¤¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£µ×¡¹¤ÎÇã¤¤Êª¤Ë¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë»Ñ¤ä¡¢°¦¸¤¤Ø¤Î¿¼¤¹¤®¤ë°¦¾ð¡¢¥»¥ë¥Õ¥ì¥¸¤Ë¥Ï¥Þ¤ëÍÍ»Ò¤Ê¤É¡¢¹ñÌ±Åª¥¹¥¿¡¼¶¿¤Ò¤í¤ß¤Î°Õ³°¤¹¤®¤ë°ìÌÌ¤Ë¡¢ÂçÀô¤âÂçÇú¾Ð¤ÎÏ¢Â³¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢¶¿¤Î¹ÈÇò½Ð¾ì¤ÎÎò»Ë¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤7¶Ê¤ò£Ó£Ð¥á¥É¥ì¡¼¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿Á´¤Æ¤Î¿Í¤Ø´¶¼Õ¤òÆÏ¤±¤ë¥Ð¥é¡¼¥É¡ÖALL MY LOVE¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£