3月1日に愛知県稲沢市で行われる国府宮はだか祭を前に、きょう午前10時から行われた儺負人（神男）の選定式。ことし志願したのは、愛知県在住の20～40代までの6人です。

（3回目の挑戦 高間飛紀さん 40歳）

「特に3回目は思いが強すぎて緊張感がすごい」

（2回目の挑戦 木村勇樹さん 26歳）

「去年引いて悔しい思いをして、ことしは絶対引いてやろうと。絶対俺が引くという気持ちで挑んでいる」

（初挑戦 山下雄基さん 35歳）

「一年いろんな方の難を背負う。家族・会社も犠牲になる。だからこそ、しっかり責任もってやっていくのみ」

一番くじを引いたのは…

（宮司）

「ただいまより儺負人（神男）の選定を『みくじ』により行います」



一番くじを引けば、神男に決定です。ことしの神男は、一宮市の会社員・木村勇樹さん（26）に決まり、神男の証である「差定符（さしさだめふ）」が授けられました。

（木村さん）

「去年は二番くじで、ことしは絶対に引いてやるという気持ちでくじ引きに臨んだ。一番くじを見て感動してびっくりしたが、伝統ある祭りなので一生懸命務めていこうという気持ちになった。皆さんに元気を与えられるような神男でありたい」

眉毛以外の毛を剃って“生まれたままの姿”に

木村さんは、選定式後にさっそくやるべきことが…



「神男」は身を清めるために眉毛以外のすべての体の毛を剃り、生まれたままの姿になる必要があります。

（木村さん）

Q.気持ちに変化は？

「より一層気が引き締まる思い」

Q.鏡で見てどう？

「意外と似合う。一日一日気持ちが強まっていくんじゃないかと。自信を持ってやっていこうと思う」

“神男”の妻は…

そして、家族にも報告です。歴代の神男経験者で組織された祭りの伝統を受け継ぐ「鉄鉾会（てっしょうかい）」から、ことしの神男に選ばれたことが家族にも伝えられました。

（国府宮鉄鉾会 伊藤竜太郎会長）

「本当に感謝です。分からんことあったら聞いていただいて、今後ともよろしくお願いします」



（妻 真希さん）

「心配ではあったが、本人の意見を尊重して、頑張ってもらえたら」

2月26日から三日三晩こもって身を清め…3月1日の祭本番に

木村さんは去年結婚。夫となってはじめて参加する「はだか祭」になります。



（木村さん）

「人々の厄をとって、少しでも多くの人が幸せになってくれれば」



木村さんは2月26日から、国府宮神社の儺追殿（なおいでん）に三日三晩こもって身を清め、3月1日の祭本番に備えます。