国府宮はだか祭 “神男”の26歳会社員 眉毛以外の毛を剃って“生まれたままの姿”に ｢より一層気が引き締まる思い｣ 愛知･稲沢市
3月1日に愛知県稲沢市で行われる国府宮はだか祭を前に、きょう午前10時から行われた儺負人（神男）の選定式。ことし志願したのは、愛知県在住の20～40代までの6人です。
（3回目の挑戦 高間飛紀さん 40歳）
「特に3回目は思いが強すぎて緊張感がすごい」
（2回目の挑戦 木村勇樹さん 26歳）
「去年引いて悔しい思いをして、ことしは絶対引いてやろうと。絶対俺が引くという気持ちで挑んでいる」
（初挑戦 山下雄基さん 35歳）
「一年いろんな方の難を背負う。家族・会社も犠牲になる。だからこそ、しっかり責任もってやっていくのみ」
一番くじを引いたのは…
（宮司）
「ただいまより儺負人（神男）の選定を『みくじ』により行います」
一番くじを引けば、神男に決定です。ことしの神男は、一宮市の会社員・木村勇樹さん（26）に決まり、神男の証である「差定符（さしさだめふ）」が授けられました。
（木村さん）
「去年は二番くじで、ことしは絶対に引いてやるという気持ちでくじ引きに臨んだ。一番くじを見て感動してびっくりしたが、伝統ある祭りなので一生懸命務めていこうという気持ちになった。皆さんに元気を与えられるような神男でありたい」
眉毛以外の毛を剃って“生まれたままの姿”に
木村さんは、選定式後にさっそくやるべきことが…
「神男」は身を清めるために眉毛以外のすべての体の毛を剃り、生まれたままの姿になる必要があります。
（木村さん）
Q.気持ちに変化は？
「より一層気が引き締まる思い」
Q.鏡で見てどう？
「意外と似合う。一日一日気持ちが強まっていくんじゃないかと。自信を持ってやっていこうと思う」
“神男”の妻は…
そして、家族にも報告です。歴代の神男経験者で組織された祭りの伝統を受け継ぐ「鉄鉾会（てっしょうかい）」から、ことしの神男に選ばれたことが家族にも伝えられました。
（国府宮鉄鉾会 伊藤竜太郎会長）
「本当に感謝です。分からんことあったら聞いていただいて、今後ともよろしくお願いします」
（妻 真希さん）
「心配ではあったが、本人の意見を尊重して、頑張ってもらえたら」
2月26日から三日三晩こもって身を清め…3月1日の祭本番に
木村さんは去年結婚。夫となってはじめて参加する「はだか祭」になります。
（木村さん）
「人々の厄をとって、少しでも多くの人が幸せになってくれれば」
木村さんは2月26日から、国府宮神社の儺追殿（なおいでん）に三日三晩こもって身を清め、3月1日の祭本番に備えます。