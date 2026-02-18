韓国のボーイズグループ「ＮＣＴ／ＮＣＴ ＤＲＥＡＭ」のＪＡＥＭＩＮが１８日、都内でデニムブランド「Ｌｅｅ」のＡＰＡＣブランドアンバサダー就任発表会」に出席した。

デニムのセットアップで登場したＪＡＥＭＩＮは、流暢（りゅうちょう）な日本語であいさつ。「ジーンズは僕が子供の頃から今までずっと愛しているし、僕のスタイルで着こなせるところがいい。僕が大好きなＬｅｅのアンバサダーに選ばれたことが本当にうれしい」と語った。

グループでも屈指の日本語力を誇るＪＡＥＭＩＮはこの日のイベントも通訳をつけずに全編日本語で進行。日頃大切にしていることを尋ねられると「僕が一番大事にしているのは、自分らしさを忘れないこと。長い時間続けることは価値があると思いますし『Ｌｅｅ１０１』みたいに自分だけのスタイルを大切にしていきたいと思います」と同社の象徴ともされるデニム「Ｌｅｅ１０１」にちなんで思いを語った。

イベントは短時間だったが、抜群のコミュニケーション力を発揮。花束を渡すために登壇したＬｅｅジャパンの俵修一社長にハートポーズの作り方をレクチャーしたり、報道陣からのポーズの要求にもノリノリで応え「僕たちのお姫様と王子様、本当にありがとうございました。お仕事も頑張ってください！ 応援しています！」と全方向にパワーを送っていた。