WOWOWで桑田佳祐の古希の誕生日を“勝手に”祝福するスペシャル企画
WOWOWが、2月26日に古希の誕生日を迎える桑田佳祐のスペシャルコンテンツを同日に放送・配信することが決定した。
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
WOWOWが開局した1991年4月に、ライブ映像『KEISUKE KUWATA Acoustic Revolution』で同局に初登場。その後35年間、さまざまな番組を放送・配信してきたWOWOWが、桑田のミュージックビデオやライブ映像を中心に、感謝の想いとハッピーバースデーのメッセージを“勝手に”届けるスペシャルプログラムとなる。「WOWOWでは初オンエアとなる映像も!?」とのことなので、そちらにも期待だ。
■「WOWOWからの感謝とおめでとう」特番 桑田佳祐 Birthday SP 〜WOWOWから“勝手に!?”古希おめでとうございます！〜
2月26日（木）後6：30
WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信
【ライブ写真多数】超豪華ゲストが集結！『九段下フォーク・フェスティバル’25』の模様
WOWOWが開局した1991年4月に、ライブ映像『KEISUKE KUWATA Acoustic Revolution』で同局に初登場。その後35年間、さまざまな番組を放送・配信してきたWOWOWが、桑田のミュージックビデオやライブ映像を中心に、感謝の想いとハッピーバースデーのメッセージを“勝手に”届けるスペシャルプログラムとなる。「WOWOWでは初オンエアとなる映像も!?」とのことなので、そちらにも期待だ。
■「WOWOWからの感謝とおめでとう」特番 桑田佳祐 Birthday SP 〜WOWOWから“勝手に!?”古希おめでとうございます！〜
2月26日（木）後6：30
WOWOWプライムで放送／WOWOWオンデマンドで配信