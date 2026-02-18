プロボクシング大橋ジムは18日、4月13日に東京・後楽園ホールで開催する自主興行「Lemino BOXING PHOENIX BATTLE 154」の対戦カードを発表。アマチュア8冠の荒竹一真（23＝大橋）が再起戦に臨むことを発表した。

荒竹は昨年10月のプロ2戦目で日本ミニマム級ランカーの坂田一颯（22＝S＆K）に3回TKO負けでプロ初黒星を喫した。試合後はリングから担架で運ばれていた。同一戦を「前回の試合は勝ち急ぎ過ぎた。倒し急ぎすぎて雑に攻めたのが一つのミス」と振り返りながら「前回の反省を生かして倒すのを狙うのではなく、勝ちを狙っていきたい。相手は聞いていないが、まずはしっかり勝つことを目標に、次がデビュー戦だと思って一つ一つ積み上げて上に行けるように頑張りたい」と再起を誓った。対戦相手は後日発表される。

また同興行の49キロ契約8回戦では日本ミニマム級4位・北野武郎（大橋、11戦9勝4KO1敗1分け）がフィリピン・ライトフライ級13位カート・ポール・パブラル（フィリピン、9戦8勝5KO1敗）と対戦する。

北野は昨年10月のWBOアジア・パシフィック・ミニマム級王座決定戦で同級3位ジョセフ・スマボン（フィリピン）に0―3判定負けを喫し、自身初のタイトル奪取を逃していた。「1回にダウンをもらってぼんやりと記憶なかった。映像で見返すと雑さが目立った」と振り返り「次の試合は丁寧に組み立てていきたい。勝つことしか考えていない。試合までしっかり作り上げて当日はめちゃくちゃ良い状態で勝ちたい」と力を込めた。

当日のカードは以下のとおり。

▽IBF世界ライトフライ級タイトルマッチ12回戦―IBF世界同級王者タノンサック・シムシー（タイ、40戦39勝34KO1敗）vsIBF世界同級1位セルジオ・メンドーサ・コルドバ（メキシコ、26戦26勝22KO）

▽60キロ契約8回戦―IBF世界スーパーフェザー級7位・力石政法（大橋、18戦16勝11KO2敗）vsWBAアジア・スーパーフェザー級王者リト・パデナス（フィリピン、9戦8勝7KO1敗）

▽49キロ契約8回戦―日本ミニマム級4位・北野武郎（大橋、11戦9勝4KO1敗1分け）vsフィリピン・ライトフライ級13位カート・ポール・パブラル（フィリピン、9戦8勝5KO1敗）

▽8回戦―荒竹一真（大橋、2戦1勝1KO1敗）vs後日発表

▽6回戦―佐々木 革（八王子中屋、7戦7勝4KO）vs後日発表

▽東日本新人王予選ライト級4回戦―山口聖矢（大橋、6戦4勝2KO2敗）vs荒川大樹（T＆T、4戦3勝1分け）

▽東日本新人王予選ミニマム級4回戦―林兼士（大橋、デビュー戦）vs大久保るきあ（八王子中屋、5戦2勝2KO2敗1分）