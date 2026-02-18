タレント小原ブラス（33）が18日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、ミラノ・コルティナ冬季五輪で唯一、応援しているアスリートについて明かした。

番組ではフィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得した“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一組の歓喜の映像を放送。フリーの演技後、固く抱き合う2人の姿に、小原は「これでお付き合いしてるとか（いう話がない）…結婚してないという」と驚きを口にした。

そもそも五輪嫌いを公言し、中継も見ないという小原。しかし、MCの垣花正からは「りゅう君との写真をSNSに上げたという」とツッコミを受けた。

小原は「ちゃうねん、オリンピックは私、大嫌いで、一切見ないけど、自分に関係ない人のことは一切興味ないんだけど」と前置き。「そうは言っても、オリンピックに知っている人が出ていたりすることがあったから。完全に全てをシャットアウトしていると言うと、感じも悪いから、人を見て応援はしているとは訴えたかった」と反論した。

小原は木原と面識があることを明かした。以前、アイスショーに招待されて訪れた際、木原から声を掛けてもらったという。「“りくりゅう”のりゅうの方は、龍一君は同い年だし、アイスショーを見に行った時、声を掛けてくれて。“YouTube見てるよ”と言ってくれて、写真も撮ってくれたから、特別に応援してるの」と説明。「私のことを応援してくれた人のことは応援します。そうではない、知らない人のことは一切、応援してない」とスタンスを強調した。

あらためて「でも…いいよね。りくりゅうのペアの距離感っていうか、ねえ。今後が楽しみですね」と、仲睦まじい2人の関係に興味津々の様子だった。