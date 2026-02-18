歌手・長渕剛（69）の妻で、シャンソン歌手やフラワーアーティストとして活動している志穂美悦子（70）が2月17日、Instagramを更新。ムキムキの最新ショットを披露し、驚きの声が寄せられている。

【映像】ポーズをとっておどける志穂美悦子

これまでInstagramでプライベートの様子を発信してきた志穂美。約15年前に撮影された、ガンジス川を泳ぐ写真や、愛犬と散歩する姿などを見せてきた。

2022年8月には、長男でミュージシャンのWATARUのInstagramに登場。親子で挑戦したアクション動画に、「悦子さんカッコいい」「こんな動画見れて超うれしい。親子関係にもほっこり」と、多くの反響が寄せられていた。

2月17日は、自身のInstagramを更新し、ジムでトレーニングしたことを報告。ムキムキに鍛え上げられた肉体美を披露している。

■「もうアドレナリンが、暴走！爆発！噴出！てなわけで おどけています〜！」

「一度ベンチ台の視察も兼ねて。行ってきました。何年ぶり？だろ。ベンチ台のクッション性が高く、ふわっとしていて気持ちよい感触で。そのせいか？なんかわかりませんが うーー！！と全身全力出して、上げてみたら、な、な、なんときょう、47キロがー！！今期新記録！おーー！！てなわけで、いろんなとこ2時間やったら、もうアドレナリンが、暴走！爆発！噴出！てなわけで おどけています〜！」

この投稿にファンからは、「筋肉すごすぎる！ 悦子さんカッコイイです」「ワオ！人ひとり分持ち上げる！カッコいいーーー」などの声が寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）