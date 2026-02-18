近所のおばあちゃんから「家寄っていきな」と言われたので、犬を連れてお邪魔した結果…想像以上に図々しい光景が反響を呼んでいます。

話題となっている動画は記事執筆時点で6万9000回再生を突破し、「初めてじゃないですよね？ｗ」「馴染んでて草」といったコメントが寄せられています。

【動画：近所のおばあちゃんから『家寄っていきな』と誘われたので、犬を連れてお邪魔した結果…予想外の図々しい光景】

行ったそばから大運動会

TikTokアカウント「vi_vi_bull」に投稿されたのは、近所のおばあちゃんから「家寄っていきな」と言われたので、飼い主さんと一緒に家にお邪魔したフレンチブルドッグの女の子「ビビ」ちゃんの様子。

犬友でもある近所のおばあちゃんの家にお邪魔するのは、初めてだというビビちゃんと飼い主さん。しかしお邪魔するやいなや、ビビちゃんとおばあちゃんの犬とで大運動会がスタート。盛大に追いかけっこをして遊んでいます。

ご飯もいただいちゃう！

大運動会の隙をついて、お皿に少し残っていたカリカリをいただくビビちゃん。どさくさに紛れてちゃっかりご飯まで食べているビビちゃん、初めておばあちゃんの家に来たとは思えません…！

おばあちゃんに体をこすりつけながら、ビビちゃんはたっぷりとナデナデしてもらいます。笑顔でナデナデを大満喫した後は、おばあちゃんの隣に座って、まったりとソファでのくつろぎタイムを過ごします。

まったりとくつろいで

その後は日の当たる窓際で、フセをしてのんびりと過ごしていたビビちゃん。初めて来たにもかかわらず暖かい場所をしっかりと確保していて、この家にずっと住んでいるのではと勘違いしそうになります。

まるで自分の家のように、おばあちゃんの家でくつろいでいたビビちゃん。予想以上の「図々しさ」で、みんなを虜にしてしまったビビちゃんなのでした。

ビビちゃんのお茶目な日常は、TikTokアカウント「vi_vi_bull」でチェックすることができます。

写真・動画提供：TikTokアカウント「vi_vi_bull」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。