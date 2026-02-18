あまりにも可愛いゴールデンレトリバーのリアクションが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で2万8000回再生を突破し、「可愛すぎますw」「雪だるまと闘ってて草」「体が伸びてるの笑った」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：初めて『雪だるま』と対面した大型犬→思った以上にビビってしまい…恐る恐る近付いた結果】

初めて『雪だるま』と対面

TikTokアカウント「pan2024325」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバー『ぱん』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。この日、投稿主さんの住む地域に、珍しく雪が降ったそうです。積雪はすぐに溶けてしまいましたが、記念に作った『雪だるま』が庭に残っていたのだそう。そこにやってきたのが、ぱんちゃんでした。

初めて見る雪だるまに、警戒心がマックスになってしまったぱんちゃん。充分な距離を取り、へっぴり腰で雪だるまのニオイを嗅いだそうです。もちろん、怪しいニオイがするわけもありません…。なおさら困惑したぱんちゃんは、むせてカラカラになってしまった声で何か文句を言っていたといいます。

軽やかなステップで威嚇！

それでも納得いかないぱんちゃんは、軽やかなステップで雪だるまの周りを飛び跳ね始めました。雪だるまから目を離さず、「わん！わん！」と責め立てるように吠えていたとか。その姿は「お前なにものだ！」と訴えかけているよう…。雪だるまに攻撃態勢になる姿の可愛さに、思わずホッコリしてしまいます♡

ちなみに、しっかりとボディチェックを行ったあとは、敵意がないと判断。雪だるまの体をむさぼるように食べていたとか(笑)雪が降ることがなかなかないため、今度雪だるまと再会するときは再びへっぴり腰になりそう…と綴った投稿主さんなのでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「絵に描いたようなへっぴり腰(笑)」「危機管理ちゃんとできてる証拠」「優しい子は怖がりなんだよね！」などたくさんの反響がありました。

ストレスの捌け口は…

別の日に紹介されたのは、お散歩を巡るぱんちゃんのリアクションです。この日は、雨が降ってお散歩は中止に。それを聞いたぱんちゃんは、あからさまに残念な顔をしたといいます。

お散歩に行けなかったフラストレーションを発散するため、ぱんちゃんはフローリングマットを齧り始めました。振り回されてどんどんボロボロになっていくマットに、投稿主さんも思わず「早く晴れないかな…」と一言。可愛い顔して豪快な破壊行動をするぱんちゃんに、思わず笑ってしまう一幕なのでした。

TikTokアカウント「pan2024325」には、ぱんちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「pan2024325」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。