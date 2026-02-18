どうしても今すぐに遊んでほしいサモエドさん。飼い主さんの気を引くためにとった行動が、あまりにも豪快すぎると話題になっています。

『犬と暮らすということは…』を再確認させられる！？大胆かつ豪快すぎる誘い方を捉えた光景は記事執筆時点で42万回を超えて表示されており、1万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：『犬を飼うと、洋服代が…』遊んで！と飼い主を誘う大型犬→思った以上に『豪快な光景』】

遊んでほしい大型犬→飼い主の気を引くために…

Xアカウント『@kohaku_Samoyed』に投稿されたのは、飼い主さんに遊んでほしくてアピールをするサモエド「こはく」ちゃんのお姿。

『遊んで欲しくて…』と聞くと、可愛らしい仕草や行動をイメージしがちなものですが、この日のこはくちゃんの誘い方は一味違ったようです。

思った以上に『豪快な誘い方』が話題に

歯みがきをしながら床に座っていた飼い主さん。そこへやってきたこはくちゃんは、遊びのお誘いをするために…なんとお洋服を全力で引っ張り始めたというのです。

『そんなに伸びるの…！？』本来は披露すべきではない、披露する予定もなかったはずの伸び代を見せながら、これでもかと伸びたというお洋服。

とはいえ、やはり限界はあったようで次第に飼い主さんごと引きずられることに…。

飼い主さん曰く『背中側の布が無くなりました』とのことで、お洋服としての役目を果たすことはできない、無残な結末を迎えた模様。

『犬を飼うと飼い主の服代もかかります』というリアルすぎるコメントと共に投稿されたその光景は多くのユーザーに驚きと笑顔を届けることとなったのでした。

この投稿には「服のダメージが凄すぎて笑いましたｗｗ サモエド飼うなら丈夫な服が必須ですね！」「引っ張ってる時の真剣な表情が最高に愛おしい」「遊んでほしいのかな」「サモエド・プロデュースの新作デザインですねｗ」などのコメントが寄せられています。

お転婆だけど…心優しい女の子の日常

2021年11月8日生まれのこはくちゃんは、4歳を迎えた女の子。飼い主さんのお洋服を引きちぎってしまうほどのお転婆っぷりを見せることもありますが、弟くんにはとっても優しく丁寧に接するのだといいます。

飼い主さんに溺愛されながら、自分らしくマイペースに過ごすこはくちゃん。弟くんとの尊いやり取りや愛に溢れる日常は多くのユーザーにサモエドの魅力を発信し続けています。

写真・動画提供：Xアカウント「@kohaku_Samoyed」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。