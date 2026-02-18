【COS】紗栄子もリアルバイ♪きちんと感も叶う襟付きカーデ「好き！」

紗栄子さんが、自身のYouTubeチャンネルに、『【COSで買い物】笑う紗栄子と走るスタイリスト』の動画を投稿。動画では、紗栄子さんがスタイリストさんと共に、【COS】の店舗で商品を吟味しながら、コーディネートを組む様子を公開。この中で、紗栄子さんも購入を即決し、お仕事着としても使えるアイテムをピックアップします♪

店内を吟味している最中にも「私襟付きのニットやっぱり気になってるみたい」と話していた紗栄子さんが、気に入ったアイテムがこちら。

◼︎襟付きメリノウールカーディガン ネイビー

COS / 襟付きメリノウールカーディガン ネイビー 税込17,000円（公式サイトへ）

トレンドを取り入れた、短めのクロップド丈のカーディガン。極上の柔らかさを誇るメリノウールを使用し、クラシックな襟とすっきりとしたボタンが特徴。

ネイビーカラーでコンパクトなシルエットなので、お仕事着としてもぴったりですね。

◼︎きちんと感も叶う♪

スタイリストさんが、“仕事の日”をテーマに組んだコーディネートに取り入れられていたカーディガン。中には同系色のシャツ、ボトムスにはグレーのミニスカートにタイツとローファーを合わせていました♪

紗栄子さんは、こちらのコーディネートを着用すると、「可愛いー！好き！」とテンションが上がった様子。

そして「私リアルこれ着てそうだもん」「お仕事向きだね。カラーが」「買います！」「お仕事頑張ります！」と、コーディネートごと購入決定されていました！

■動画もチェック

動画ではこのほかにも、COSのアイテムで、友達と会う日、デートの日といったテーマのコーディネートも紹介！ぜひチェックしてみてくださいね。