2月17日、鈴木愛理がInstagramを更新した。

【写真】「THE FIRST TAKE」演奏メンバーとの集合SHOTも公開

アーティストが一発撮りのパフォーマンスを披露するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」にて、1月23日に『鈴木愛理 (from Buono!) - 初恋サイダー / THE FIRST TAKE』、2月4日に『鈴木愛理 - ただいまの魔法 feat.清塚信也 / THE FIRST TAKE』という動画が公開された鈴木。

この日の投稿では、「#THEFIRSTTAKE」「素敵な仲間と衣装たち」とコメントすると、楽器演奏を担当したメンバーとの集合写真や、『初恋サイダー』披露時に着用した、ほっそりとした美脚やウエストが際立つ赤チェックの衣装姿などを公開した。

この投稿に対して、ファンからは、「可愛すぎる」「アイドルだね」「すごく素敵」「いつまでも可愛い」「エモくて泣けてくる」「最高」などの反響があった。

鈴木は、2002年にハロー！プロジェクト・キッズに選ばれた後、複数のユニット活動を経て、2018年からはソロアーティストとして精力的に活動中。現在では、モデル・俳優・MC業などでも才能を発揮している。

