きょう特別国会が召集され、衆院選で初当選した新人議員らが登院しました。

【写真を見る】自民党議員の控室は｢酸欠｣状態に… “巨大与党”の特別国会 審議遅れる｢新年度予算案｣ 年度内の成立なるか

（大石邦彦アンカーマン 午前0時半ごろ）

「午後1時からの衆議院本会議前に、自民党の代議士会が行われます。自民党の議員の方が続々と入っていきます」

かつてない数の力を得た自民党。自民党議員が集まる控え室では、こんな場面も…

（自民 比例東海ブロック 熊田裕通氏）

「入れない、酸欠。本当は中にいないといけない」





会場は議員であふれ、元総理や大臣すら部屋に入れない事態に。

こうした中、始まった150日間にわたる特別国会。午後に開かれた総理大臣指名選挙では、高市総理が第105代の総理大臣に選出されました。

今夜、第2次高市内閣が発足します。

「新年度予算」年度内の成立なるか

気になるのは、高市総理が年度内の成立に意欲を見せる、新年度予算案。解散によって審議は大幅に遅れていますが、自民党で経済対策の取りまとめなどを行う鈴木英敬議員は…

（自民 政調会長特別補佐 鈴木英敬氏）

「今回の衆院選で言ってきた、責任ある積極財政。財政のあり方をしっかり変えていく。それから社会保障。消費税の食料品ゼロも含めて、税制・社会保障のあり方、衆院選で訴えてきた約束をしっかり守っていく」



一方の野党は、巨大与党とどう向き合うのか。

「自らの政治判断で、これだけ予算審議が遅れている」

（中道 国対委員長 重徳和彦氏）

「予算は去年の夏からことしの初めにかけて、ずっと編成されるプロセスがあるが、そこに全く関わってこなかった与党議員が130人いるので、与党も野党もそこに違いはないと思っている」

（国民 国対委員長 古川元久氏）

「解散という自らの政治判断で、これだけ予算審議が遅れている。年度内成立ありきのために、審議時間を無理やり削ることは好ましくない」

衆院選の公約だった「食料品の消費税ゼロ」の行方も注目される、今回の特別国会。会期は7月17日までです。