【フィギュア】決めた！大技トリプルアクセル「いままでの試合のなかで一番楽しかった」中井亜美 ショート首位【新潟】
圧巻の演技を披露し、首位発進です。ミラノ・コルティナオリンピックの『フィギュアスケート』新潟市出身の中井亜美選手が、ショートプログラムで完璧な演技を披露。世界のトップスケーターらをおさえて、ショートで首位に立ちました。
■実況
「初出場の17歳、新潟市出身・中井亜美。」
自身初のオリンピックの舞台に立った中井。メダル獲得へ大事なショートに臨みました。
演技冒頭－
■実況
「トリプルアクセル完璧！」
オリンピックでは日本女子4人目となる大技『トリプルアクセル』を成功させると･･･その後のジャンプもすべて成功し、ステップやスピンではすべて最高難度のレベル4を獲得。
■実況
「とてつもないオリンピックデビューとなりました。」
大歓声に包まれる会心の演技を披露しました。
■実況
「78.71 自己ベスト更新！」
オリンピックデビューの17歳が、ショートで首位にたちました。
■ショート1位 中井亜美(17)
「自分でもびっくりするくらいの出来で、いままでの試合のなかで一番楽しかったなと思えるくらいの気持ちで良い出来だったので、今日は自分を褒めてあげたい。この大舞台を最後の最後まで楽しむくらいの気持ちでフリーに挑みたい。」
メダルをかけた勝負のフリーは、20日(金)午前3時から始まります。
