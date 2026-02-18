これからの気象情報です。

19日(木)にかけて、雪の降り方が強まるところがありそうです。



◆警報・注意報

現在、県内全域にカミナリ注意報、広い範囲に風雪注意報とナダレ注意報、沿岸部には波浪注意報が出ています。



◆2月19日(木)天気

・上越地方

昼過ぎにかけて雪雲が流れこむでしょう。

山沿いではやや降雪が強まるところがありますが、平地ではうっすらと路面が白くなる程度の見込みです。



・中越地方

沿岸部の午前中は雪の降るところがありますが、午後は晴れ間の出る時間があるでしょう。

山沿いは、今夜間シンシンと雪が降り、19日(木)昼ごろにかけて新たに積雪が増えそうです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろまでは所々で雪が降りますが、大きく積もるほどではないでしょう。

ただ、午後は雪がやんだあとも、厳しい寒さは続きそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

内陸や山沿いは、昼ごろまで雪が降りやすいでしょう。

沿岸部は朝チラつく程度で、次第に天気が回復する見込みです。



・下越：村上市から聖籠町

午前中は、山沿いを中心に雪が降ったりやんだりするでしょう。

午後は日の差すところもありますが、厳しい寒さは夜にかけて続きそうです。



◆風と波

各地で西よりの風が強まるでしょう。

波の高さは上・中越で最大3m、下越・佐渡ではじめ4mの予想です。



◆週間予報

週末は日差しが届いて、日に日に気温が上がるでしょう。

とくに、22日(日)日中は上着いらずの暖かさになりそうです。

一方、23日(月)以降は曇りや雨のスッキリしない天気が続くでしょう。



今夜から山沿いを中心に雪が強まりそうです。19日(木)朝は早めの支度を心がけてください。