「本当に頭が下がります」フィギュアレジェンド中野友加里さんも絶賛　五輪初出場でSP首位発進、スーパー高校生の強心臓「よほどの練習量がないとできない」【冬季五輪】

女子フィギュアで若手の躍進した姿が話題を集めている。

ミラノ・コルティナ五輪、フィギュアスケートの女子SPが現地2月17日に行われ、圧巻の演技を見せたのは五輪初出場、17歳の中井亜美だった。

冒頭から日本女子史上4人目となるトリプルアクセルの大技をしっかり決めると、ルッツートーループの連続3回転ジャンプ、後半の3回転ループもしっかり決め切った。

五輪初出場ながら、笑顔を絶やさず、のびのびとした演技も光り、最後は会心のガッツポーズ。自己ベストの78・71点をマーク。日本のエース坂本花織の77・23点を抑え、堂々の首位発進となった。

今季がシニア1季目にあたる。初の五輪で五輪史上最年少の17歳でトリプルアクセルを決める快挙に大きく関心が高まっている。

2月18日に放送された「ひるおび」（TBS系列）には女子シングルでNHK杯優勝などの実績を持つ中野友加里さんがゲスト出演。中井の演技について「これだけの会場でミスなくすべてうまくいくというのは、よほどの練習量がないとできない」「本当に頭が下がります」と脱帽の姿勢を示した。