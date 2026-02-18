１８日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では、開催中のミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアでショートプログラム（ＳＰ）５位からの優勝を果たした。りくりゅうペアこと三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組について特集した。

番組では、大の野球好きの木原が拠点のあるカナダのＭＬＢチーム・トロント・ブルージェイズを応援していて昨年のワールドシリーズも三浦と観戦したことを紹介。

ＭＣの石井亮次アナウンサーは「木原選手は愛知ご出身ということなので、ドラゴンズファンなのかしら？」と言うと、２０２３年５月の中日―広島戦でりくりゅうがそろって始球式に登場。息の合ったフォームからノーバン投球を決めたシーンを紹介した。

当時、三浦が地元の中京大に在籍していたことも振り返り、中日ファンから「りくりゅう」の始球式登場を熱望している声が集まっていることも伝えた石井アナは「だって、木原龍一さんの龍はドラゴンズの龍でしょ。名前の由来知りませんけど、龍って書いてあるから」と訴えていた。