ＮＨＫ・Ｅテレの幼児向け番組「おかあさんといっしょ」（月〜土曜・前７時４５分）の初代「体操のお姉さん」を務める秋元杏月（あづき）が３月２８日の放送をもって卒業することとなり、１８日、都内の同局で行われた取材会に出席。「歌のお兄さん」の花田ゆういちろうから優しい言葉を掛けられたことを明かした。

９年間「歌のお兄さん」を務めた横山だいすけからバトンを受け継ぎ、２０１７年４月から出演中の「ゆういちろうお兄さん」こと花田は、来年度も出演を継続することが発表された。歴代最長の１０年目に突入する。２０１９年から「あづきお姉さん」として同番組に出演してきた秋元は卒業に当たり、花田にも感謝。「（卒業を）決断はしていましたが、私がまだ迷っていた時に『（秋元が）どの決断をしてもいいと思っているよ』って温かい言葉をくれました」と笑顔で明かした。

豊かな表情と明るいキャラクターで人気を集めた「あづきお姉さん」。就任直後に誕生した体操「からだ☆ダンダン」は立つことが難しい子どもでも踊れるよう、ユニバーサル版が２０年度からスタートした。「『からだ☆ダンダン』を続けてこられて良かったというのが率直な気持ちです。『すごくうれしいです』って言葉を耳にして、より幅広く『―ダンダン』を届けることができました」と自信を見せた。今後は、「体操のお兄さん」の佐久本和夢と２６年４月から新加入する「おどりのお姉さん」のアンジェによって、「―ダンダン」も引き継がれていく。