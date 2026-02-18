タレントの若槻千夏が１８日、都内で行われたハチ食品２０２６年春夏向け新商品発表会に出席した。

若槻は、レトルト食品を展開する同社のイメージカラーに合わせた鮮やかなオレンジのトップス姿で登場。「レトルト食品、お世話になってます。（同社の）たらこパスタソース大好きで、うちの子もお気に入りです」と話した。私生活では２児のママ。夕飯は料理上手の夫と交互に作ることも多いが、若槻が作る時はレトルトを多用すると明かし、「私はレトルト代表です。私とレトルトでママが完成しますから。それでやっとパパの料理と同じ位置までいきます。レトルトと二人三脚。レトルトはどんどんおいしくなっていて、体にもいいですから」と熱弁。会場の笑いを誘った。

同社は旅行情報誌「るるぶ」とコラボレーションしたご当地レトルトカレーを展開中だ。出身地の埼玉にまつわる商品がないことを知ると、「私の町の名物は、いちご。いちごカレーなんて、どうです？」と質問。同社の高橋慎一代表取締役社長から「毎年、吉見町のいちごを取り寄せています」と声を掛けられると、「え〜！百穴しかない吉見町の？社長〜飲みに行っちゃいましょうよ！」と誘い、コミュニケーション能力の高さを見せつけた。続けて「埼玉県民も知らない街に住んでいるので、まさかそこから取り寄せてもらってるなんて。おいしいんですよ、いちご」と大興奮した。