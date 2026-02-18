プロボクシングＩＢＦ世界スーパーフェザー級７位の力石政法（３１）＝大橋＝が、４月１３日に東京・後楽園ホールで開催される「Ｌｅｍｉｎｏ ＢＯＸＩＮＧ フェニックスバトル １５４」で再起戦に臨むことが１８日、発表された。６０キロ契約８回戦で、ＷＢＯアジアパシフィック同級王者リト・パデナス（フィリピン）と対戦する。

力石は昨年５月２８日、横浜ＢＵＮＴＡＩでＩＢＦ世界同級王座決定戦に臨み、同級１位エドゥアルド・ヌニェス（メキシコ）に０―３の判定で敗れ王座獲得に失敗。１１か月ぶりのリングとなる再起戦へ「昨年の世界戦はふがいない内容と結果で、申し訳ない試合をしてしまった。前回試合をした力石政法は本物ではない。次は万全のコンディションで本物の僕をお見せできると思う」と決意を述べた。

ヌニェス戦直後に「数年前から負傷していた」という左肩の修復手術を受けた。「試合では足を使ってカウンターを狙う作戦だった。肩を痛めていなくてもそうしていたと思う。影響は少なからずあると思うが、ケガをしたから負けたわけではなく、コンディションやメンタル面でも負けていた」と言い訳せず敗戦を受け入れたが、「ただ、今言えることは、もう一回彼（ヌニェス）と試合をしたいですし、次やればあのような展開にはならない。ＫＯされる確立も高くなるかもしれないが、僕が勝つ可能性も高くなる」とリベンジを見据えた。

手術２か月後の昨年８月ごろには、軽いシャドーボクシングを行うなど練習を再開。軽い重りを持って左肩の可動域を広げるトレーニングなどを行っている。

世界再挑戦を「早ければ来年ぐらい」と見据えながら「特定の選手だけにこだわらず、他団体の王者とも戦えるなら戦いたい。一度世界戦でヘタこいているので、要望を言える立場ではない。一試合ずつ確実にこなし、良い内容で勝ち続けて、またチャンスをもらえたら」。悲願の世界王者へ、再び一歩ずつはい上がっていく。

戦績は力石が１６勝（１１ＫＯ）２敗、パデナスが８勝（７ＫＯ）１敗。

＊ ＊ ＊

全対戦カードは以下の通り。

◎ＩＢＦ世界ライトフライ級タイトルマッチ１２回戦 王者・タノンサック・シムシー（タイ）―同級１位セルジオメンドーサ・コルドバ（メキシコ）

◎６０キロ契約８回戦 力石政法（大橋）―リト・パデナス（フィリピン）

◎４９キロ契約８回戦 北野武郎（大橋）―カート・ポール・パブラル（フィリピン）

◎８回戦 荒竹一真（大橋）―相手未定

◎６回戦 佐々木革（八王子中屋）―相手未定

◎東日本新人王予選ライト級 山口聖矢（大橋）―荒川大樹（Ｔ＆Ｔ）

◎東日本新人王予選ミニマム級４回戦 林兼士（大橋）―大久保るきあ（八王子中屋）