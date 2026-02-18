石川県七尾市の中島地区と能登島を結ぶ「ツインブリッジのと」。本復旧に向けた工事が始まり、26日まで通行止めとなっています。



1日に約1000台の車が通行する「ツインブリッジのと」。



石川県七尾市の中島地区と能登島を結ぶ大動脈です。

能登半島地震で路面に40センチ近い段差が生じ、応急工事の末、片側交互通行の暫定供用となっていました。



そんな中…



平本 駿介 記者：

「きのうから通行止めとなったツインブリッジのと本復旧向け、現在、工事が進められています」





橋げたを持ち上げて行われる今回の復旧工事。

目の前に見えている対岸に渡る手段は、迂回路となる能登島大橋を渡るしかありません。



能登島に住む住民は…



住民は：

「30分ぐらい掛かるね、迂回したら。不便だし、早く開通させてほしいけども仕方ない」

「買い物とか、船の油とかは全部(七尾市)中島。直すためだから仕方ない」



今回の通行止めは今月26日まで。その後、片側交互通行で工事が続き、対面通行が可能になるのは、4月下旬の見込みです。

石川県中能登農林総合事務所土地改良部・出口 雄一 部長：

「工事の方は引き続き、通行止めをかけずにやっていくことになると思いますけども、もう2、3回ほど完全復旧のために通行止めをかけて、工事する必要があると考えておりますので、その際は協力お願いしたい」



対面通行が始まっても、損傷個所が完全に修復され、ツインブリッジが元の姿に戻るのは、2年から3年先になるということです。

