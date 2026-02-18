【お天気どうなる】北陸に春一番 19～22日は晴れ続く 特に22日は4月下旬並み 人によっては暑い？
市川 栞 キャスター：
ここからは気象予報士の小野さんです。きょう18日は、北陸地方で春一番が観測されましたね。
小野 和久 気象予報士：
去年より15日遅い発表でした。午前中の暖かい風で、気温もきのう17日より3度前後、高くなりました。この春の気配、あさって20日以降も続きます。
小野：
22日・日曜日まで晴れるでしょう。その22日は4月下旬並みの陽気です。
気象台の週間予報で見ていきます。
小野：
あす19日以降、22日・日曜日まで晴れが続く見込みです。週明けは一転、雨マークが並びます。最高気温は19日以外はすべて二桁です。
市川：
22日・日曜日はもう20度に届きそうな勢いですね。
小野：
ゴールデンウィーク直前の気温です。
市川：
春に近づいているとはいえ、こんな極端な気温のアップダウン、体もびっくりしちゃいますね。
その22日・日曜日の予想天気図です。
小野：
大陸から、低気圧と前線が近づいて来ます。山を越えて南寄りの風が吹き、さらに上空の暖かい空気が北海道付近まで流れ込む予想です。上空も地上も暖かい空気に覆われます。22日・日曜日は 4月下旬並みの気温で、人によっては暑いと感じるかもしれません。
市川：
体調を崩さないようお気をつけください。