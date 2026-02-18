市川 栞 キャスター：

ここからは気象予報士の小野さんです。きょう18日は、北陸地方で春一番が観測されましたね。



小野 和久 気象予報士：

去年より15日遅い発表でした。午前中の暖かい風で、気温もきのう17日より3度前後、高くなりました。この春の気配、あさって20日以降も続きます。

小野：

22日・日曜日まで晴れるでしょう。その22日は4月下旬並みの陽気です。



気象台の週間予報で見ていきます。

小野：

あす19日以降、22日・日曜日まで晴れが続く見込みです。週明けは一転、雨マークが並びます。最高気温は19日以外はすべて二桁です。



市川：

22日・日曜日はもう20度に届きそうな勢いですね。



小野：

ゴールデンウィーク直前の気温です。



市川：

春に近づいているとはいえ、こんな極端な気温のアップダウン、体もびっくりしちゃいますね。



その22日・日曜日の予想天気図です。

小野：

大陸から、低気圧と前線が近づいて来ます。山を越えて南寄りの風が吹き、さらに上空の暖かい空気が北海道付近まで流れ込む予想です。上空も地上も暖かい空気に覆われます。22日・日曜日は 4月下旬並みの気温で、人によっては暑いと感じるかもしれません。



市川：

体調を崩さないようお気をつけください。

