3月の投開票に向け石川県知事選挙が19日に告示されます。各陣営が描く戦略とは。決戦に向けた動きを追いました。



19日、ついに火ぶたが切られる石川県知事の椅子を懸けた戦い。



決戦が迫る中、各陣営の訴えが交錯している。

青空が広がった先週末。



「天気が良くてよかったね。お疲れ様です」



金沢市内の沿道に姿を見せたのは現職の馳浩氏。



現職・馳 浩 氏：

「能登半島地震、復旧復興に向けて3年目の今が正念場です。われわれは能登半島の復活が至上命題であり、県民にとって何としても成し遂げなければならない」





ことしに入ってからはほぼ毎日、公務の前に街頭演説を行っているという馳氏。「復興と挑戦」を掲げ、再選を目指している。

現職・馳 浩 氏：

Q. もう選挙モードですか？

「公務をしながら街頭に立つのもいつも通りですし、普段からこうしてお休みの日など街頭に立っていますから」



その対立軸となるのは、前金沢市長の山野之義氏。



新人・山野 之義 氏：

「石川県と金沢市しっかりと信頼関係を作って、知事と金沢市長しっかりと信頼関係を築いて、県の職員・市の職員の皆さん、話を進めていくことが大切なこと」



前回選で馳氏に敗れ、今回こそはと雪辱を誓っている。



訴えるテーマは「まっすぐ県民目線」。

新人・山野 之義 氏：

「誰かに忖度するとか、媚を売るということはなくできますので、知事になってもそういう戦い方をすることによって、県民を見ながら仕事をできれば」



4年前と同じ2人が相まみえる石川県知事選挙。前回は馳氏が約8000票差で山野氏に競り勝ち、知事の座を勝ち取った。



今回も激戦が見込まれ告示が迫る中、8日投開票の衆院選では2人の動きが加速。



各政党・勢力の支援体制は、馳氏を自民、維新、連合石川が推薦。山野氏を国民が支持。黒梅氏を共産が推薦。立憲、公明、参政が自主投票を決めている。

自身を支える自民党の候補者の応援に入った馳氏は、国、県、市の連携を訴えた。



｢自民｣など推薦・馳 浩 氏：

「(国会議員の)小森さんと連携をし、何よりも村山さん(金沢市長)とも連携をし、3人で石川県を金沢をより一層盛り上げていきたい」



高市旋風が吹き荒れた衆院選。自民党の幹部らは、油断大敵と組織を引き締めつつ、その勢いを知事選にも生かすと意気込んでいる。



馳陣営 自民党石川県連・下沢 佳充 幹事長：

「(石川)1.2.3区を完勝して、この勢いの中で流れを作っていきたい。偽らざる思い。今、知事を代えても石川県、金沢市にも何のプラスもない。これだけは多くの皆さんに申し上げたい」



一方の山野陣営。高市人気を警戒しつつ自分たちの戦いに徹している。



｢国民｣支持・山野 之義 氏：

「つらい戦いになると思いますが、やることは一つ。お一人お一人とネットワークを広げて共感を広げていく。僕はもうそれしかできませんので、それを続けていきたい」



今回の知事選で、「支持」を決めた国民民主から支援を受ける山野氏。



衆院選の期間中は、その他「自主投票」の対応をとった参政、維新の陣営もまわり、票の掘り起こしを図っていた。



山野陣営 喜多 浩一 県議：

「高市首相の旋風と言われるものがあることは分かっていますけども、特別な方法があるわけではありませんので、県民一人一人に山野さんのいいところを訴えていって、勝ち抜いていければと思います」



そして、高市政権のストップを求める人物が1人。



県民の会が擁立した被災者支援センターの元事務局長、黒梅明氏だ。

｢共産｣推薦 新人・黒梅 明 氏：

「県民の暮らし第一の、そういう政治をやっていかなければならない。そのために私が体験したことを生かして、今度の県知事選挙を戦いぬこうと思っています」



消費税減税や志賀原発の廃炉などの政策を訴える黒梅氏。推薦するのは共産党だ。



黒梅陣営 共産党石川県委員会・佐藤 正幸 県議：

「対決構図は現職と元金沢市長、同じですから。それに対しての対決軸ということで、私たちは政策的な違いも大いに訴えて、県政の転換こそ必要だという立場で訴えていく」



告示日に向け、動きを強める3つの陣営。



14日に開かれた集会には、自民党や連合石川の他、各支援団体が参加。馳氏本人は、高市首相との関係を改めて強調した。



現職・馳 浩 氏：

「能登里山空港で(高市)首相を見送りする時に、一つ一つ説明をして、実はこれが最大の課題ですよと、5項目ほど出した時に一番頭にあったのは旅館の再建。50億円の枠を用意してくださいました」



同じ日、山野陣営も石川県内各地で集会を開催。さらなる知名度の向上を目指し、陣営はSNSを駆使して無党派層の浸透を図る。



新人・山野 之義 氏：

「10年を超える行政トップの経験、民間の営業の最前線、経営の一端を担ってきた僕は、この経験というものは、県のトップになっても絶対に活きてくる」



黒梅陣営は、党の幹部を招いての決起集会。能登の復旧支援など県政の転換ができるのは自分たちだけだと支持拡大を訴えた。



新人・黒梅 明 氏：

「この県政を変えなければ、能登の復興はもちろん、県民の暮らしが守れないと思ったからです。県民の命と暮らしを守る」



それぞれの陣営の訴えがぶつかる石川県知事選挙。来たる決戦に向け、火花を散らしている。

