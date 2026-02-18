ミラノ・コルティナ五輪でノーマルヒル銅メダルと、ラージヒル銀メダル、混合団体銅メダルの二階堂蓮（２４）＝日本ビール＝と、同じく混合団体銅メダルの小林陵侑（２９）＝チームＲＯＹ＝が１８日、ミラノ市内で記者会見を開いた。五輪新採用の２人一組で飛ぶ男子スーパー団体が大雪で打ち切り決着となった件について、小林は「全然、Ｗ杯内でもシーズン通してありえる話で割り切ってはいるが、五輪新競技って言う名目でああいうことをやっちゃうのは、ちょっともったいなかった」と改めて私見を語った。

今大会からノルディックスキーのジャンプ男子と複合の団体は１チーム４人から２人に減少。ジャンプ男子団体は「男子スーパー団体」、複合団体は「団体スプリント」として実施された。

「もったいない」と話した理由について、小林は「競技の型枠にハマってないので。２人が２本でっていう。それだったら４人で２本やろうよって感じになる。もったいないなと思います」と本音を吐露。二階堂は「そういう試合も全然長いシーズンを見ればありえる話なので。そこに対してはもちろん３本目やってほしかった気持ちはあるが、これがスキージャンプ。これが五輪と捉えています」と語った。

小林、二階堂ペアで臨んだスーパー団体は、３回目の２人目の競技に入ったところで大雪となり、中断。その後、打ち切りが決まり、２回目までの結果で順位が決まった。３回目１人目で二階堂が１３８メートルの大ジャンプを飛び、２位に浮上していたが幻となった。ただ、中止決定２０分後には無情にも雪は止んでおり、小林は試合後、静かな怒りを滲ませ「レーダーみれば５分後に止むのは分かっていた。そういう感じねって」と呆れたように笑い、「オーストリアが勝ったんでＦＩＳはよかったんじゃないですか」と語っていた。