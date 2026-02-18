「雲取賞・Ｊｐｎ３」（１８日、大井）

サウジの風が大井にも−。３番人気のリアライズグリントが直線での競り合いを首差で制して重賞初制覇。２着に２番人気のトリグラフヒルが入り、上位２頭に「第７１回羽田盃・Ｊｐｎ１」（４月２９日・大井）への優先出走権が与えられた。１番人気のマクリールは、そこから６馬身離された３着に敗れた。また、５着ゼーロス、６着アヤサンジョウタロの地方所属馬上位２頭にも同レースへの優先出走権が与えられた

ここでも“矢作師＆坂井”のゴールデン師弟コンビが魅せた。厩舎期待の若大将リアライズグリントが貴重な初タイトルを手にした。

「きのう、きょうの（大井の）競馬を見ていて、この形が一番勝ちやすいのかなと思っていました」と主戦はうなずいた。さすが研究熱心で知られる男。下準備にも怠りはなかった。好スタートからゼーロスの２番手にすんなり収まると、抜群の手応えのまま、外に馬体を併せてきたトリグラフヒルと並んで直線へ。

いったんは１馬身ほど離したが、相手もしぶとい。物見をして少し外へ寄れたが、それも終わってみればご愛嬌（あいきょう）。ラスト２００メートルからの息詰まる競り合いは、最後にグイッと伸びて首差で退けた。

先週土曜にサウジアラビアでフォーエバーヤングとサウジカップ連覇を果たしたばかり。坂井は「（サウジアラビアに比べて）寒いなぁと思いながら追ってました」と笑ったが、「寒い中でも“熱い”走りで頑張ってくれました」と相棒をたたえた。「まだまだ良くなる馬。今の状態で重賞を勝てて良かった。Ｇ１の舞台でも勝てるように頑張りたい」と力強い。今週末にはダブルハートボンドでフェブラリーＳに挑戦。最高の追い風は吹き続けている。

師匠の矢作師にとっても笑いが止まらない。「やりました！。サウジと同じぐらいうれしい。生まれ故郷の大井で勝つ（通算１０勝目）のは格別だね」。満面の笑みでスタンドの声援に手を振った。母も大井のＴＣＫ女王盃など地方交流で活躍。「まだまだ本来の能力からすれば若い。七分、八分というとこ」と成長を楽しみにする。

羽田盃−東京ダービーの王道路線が見えてきたが、「あとはオーナーが何て言うか」と明言は避けた。ともあれ、コントレイルの芝３冠馬に続く砂３冠へ。陣営にはまた、新たなでっかい目標ができたのは確かだ。