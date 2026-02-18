将棋の「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第4局が2月17・18の両日、和歌山市の「和歌山城ホール」で行われ、藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）が挑戦者の永瀬拓矢九段（33）に132手で敗れた。この結果、藤井王将のシリーズ成績は1勝3敗となり、七番勝負19回目の登場にして初めて3敗目を喫し、カド番に立たされた。

絶対王者が、六冠陥落の大ピンチだ。藤井王将の1勝、永瀬九段の2勝で迎えた和歌山対局。本局は藤井王将の先手で「角換わり」に進むと、これまでの3局と同様に永瀬九段が研究をぶつける展開となった。これに対し、藤井王将は深い前傾姿勢で盤上をのぞき込むなど、序盤から持ち時間を費やすことに。慎重な立ち上がりを経て主導権を握ったのは永瀬九段だった。難解な中盤戦も研究の範囲内だったか、後手から力強く攻める進行となった。

永瀬九段が攻め、藤井王将が受ける展開となると、永瀬九段は無理のない手を重ねてじわじわとリードを広げていく。藤井王将は局面を複雑化させて粘り強く指し回すも、辛抱を強いられる苦しい時間が続いた。

永瀬九段は巧みなタイムマネジメントにより終盤戦に時間を多く残しており、最後まで冷静さを失わなかった。丁寧に読みを入れ、藤井王将の高難度な勝負手をかいくぐって優勢を拡大。藤井王将はその差を埋めることができず、最後は静かに投了を告げた。

初の王将奪取に“王手”をかけた永瀬九段は、「（藤井王将を相手に）3勝出来たのは初めて。次局まで少し時間が空くので、引き続きしっかり準備したい」と話した。一方、藤井王将は「内容としては押されていることが多かったので、その点（カド番）はやむを得ない」とコメント。防衛には3連勝が必要となるが、「番勝負を長く続けられるように精一杯頑張りたい」と次戦を見据えていた。

この結果、5連覇を目指す藤井王将は窮地に追い込まれた。これまで七番勝負には19回登場しているが、3敗目を喫して“カド番”に立たされるのは自身初となる。現在、棋王戦五番勝負でも挑戦者の増田康宏八段（28）を相手に黒星発進している藤井王将。本局から中2日という過密日程で、2月21日には石川県金沢市での棋王戦第2局も控えている。

藤井王将は2023年度の八冠制覇後、翌年に叡王、2025年に王座のタイトルを失冠。いずれも伊藤匠二冠（叡王、王座、23）との五番勝負での敗戦だったが、2020年の王位戦以降、2日制の七番勝負で敗退したことは一度もない。充実著しい永瀬九段がタイトルを奪取するのか、藤井王将がここから3連勝で防衛を果たすのか。運命の第5局は3月8・9日、栃木県大田原市の「ホテル花月」で行われる。

（ABEMA／将棋チャンネルより）