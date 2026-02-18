東京都の市（23区以外）で「治安がいい」と思うランキング！ 2位「三鷹市」を抑えた1位は？【2025年調査】
暮らしやすい街を語るうえで欠かせないのが「治安の良さ」。安心して夜道を歩ける環境や、地域の見守り活動が行き届いた雰囲気など、人々の穏やかな暮らしを支える要素が詰まっています。
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいい」と思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、「治安がいいと思う東京都の市（23区以外）」ランキングの結果をご紹介します。
【13位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「公園や教育施設が多く、子育て世帯が安心して暮らせる街」（30代女性／大阪府）、「落ち着いた雰囲気で、安心して暮らせる印象があります」（30代女性／東京都）、「閑静な住宅街エリアが多く、夜でも安心して外を歩ける環境だから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「自然も多くて落ち着いた場所がたくさんあるし、地域の見守り活動もあるから、全体的に安心して暮らせる街だなって感じます」（20代女性／岐阜県）、「自然の中でゆったり生活できそうだから」（30代女性／埼玉県）、「郊外には自然豊かな住宅地が多く、犯罪件数が少ない。公園や山も近く安心」（60代男性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年10月14〜15日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「治安がいい」と思う市に関するアンケートを実施しました。その中から、「治安がいいと思う東京都の市（23区以外）」ランキングの結果をご紹介します。
2位：三鷹市／34票三鷹市は、東京都心へのアクセスがよい立地にありながら、緑豊かな住環境が魅力です。特に、アニメ制作会社ジブリの森美術館（三鷹の森ジブリ美術館）があることで知られ、文教地区としての側面も持ちます。公園や教育施設が多く、ファミリー層にも人気が高いエリアです。交通の利便性と、落ち着いた住宅街の雰囲気が共存しており、多くの回答者から「治安がいい」という評価を得たと考えられます。
回答者からは「公園や教育施設が多く、子育て世帯が安心して暮らせる街」（30代女性／大阪府）、「落ち着いた雰囲気で、安心して暮らせる印象があります」（30代女性／東京都）、「閑静な住宅街エリアが多く、夜でも安心して外を歩ける環境だから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：八王子市／36票八王子市は、多摩地域西部に位置する中核市で、都内でも有数の大学が集まる学園都市としての顔を持ちます。市の約半分を森林が占めるなど自然が豊かで、高尾山をはじめとする観光スポットも人気です。都心へのアクセスも確保しつつ、ゆったりとした生活が送れる点が評価されています。学生が多く、地域コミュニティーがしっかりしていることや、広域的な市の取り組みが安心感につながり、トップに選ばれたと推測されます。
回答者からは「自然も多くて落ち着いた場所がたくさんあるし、地域の見守り活動もあるから、全体的に安心して暮らせる街だなって感じます」（20代女性／岐阜県）、「自然の中でゆったり生活できそうだから」（30代女性／埼玉県）、「郊外には自然豊かな住宅地が多く、犯罪件数が少ない。公園や山も近く安心」（60代男性／山梨県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)