世界地図のスケールから、現状をより良くするための工夫まで。全く異なる4つの言葉を完成させる「共通のひらがな2文字」は何でしょうか？ 語彙力をフル回転させて、全問正解のスッキリ感を味わいましょう！

写真拡大

バラバラな言葉の断片を組み合わせて、たった一つの共通点を見つけ出す「ひらがなパズル」の時間です！

今回は、壮大なスケールの地理用語から、日々の進歩に関わる言葉などをセレクトしました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。答えにたどり着いた瞬間の「アハ体験」を楽しみましょう。

問題：□に共通するひらがなは？

次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。

た□□く
□□ょう
だ□□てん
か□□ょう

ヒント：ユーラシアやアフリカなどの大きな陸地を何と呼ぶ？

答えを見る






正解：いり

正解は「いり」でした。

▼解説
それぞれの言葉に「いり」を入れると、次のようになります。

たいりく（大陸）
いりょう（医療）
だいりてん（代理店）
かいりょう（改良）

世界を構成する広大な「大陸（たいりく）」や、生きる上で欠かせない「医療（いりょう）」の中に、ビジネスで活躍する「代理店（だいりてん）」や、工夫を重ねる「改良（かいりょう）」が隠れていました。地理、健康、ビジネス、そして進歩と、全く異なる文脈の中で同じひらがなが使われています。日本語の面白さを再発見できますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)