圧倒的な航続距離と「i-Cockpit」の進化

ステランティスジャパンは2026年2月12日、プジョーのCセグメントSUV「3008」のラインナップに、静粛性と力強い走りを兼ね備えた新たなBEV（電気自動車）モデル「E-3008」を追加し、発売を開始しました。

現行型3008は、2025年7月に日本デビューを果たしたばかりの最新世代です。クーペの美しさとSUVの力強さを融合させたファストバックフォルムが特徴で、「2025-2026 日本カー・オブ・ザ・イヤー」において10ベストカーを受賞するなど、高い評価を得ている一台です。

今回登場したE-3008は、この新世代SUVの魅力をさらに深化させています。最大の特徴は、新開発のプラットフォーム「STLA-Medium」の採用により、73kWhの大容量バッテリーを床下に効率よく配置したことです。

これにより、一充電での航続距離はWLTCモードで604km（JC08モードでは651km）という圧倒的な数値を実現。ロングドライブでもストレスのない、ゆとりある旅を可能にしました。

パワートレインは最高出力157kW（213馬力）、最大トルク343Nmを発生し、静かながらも背中を押し出すような力強い加速を実現しています。

また、最大160kWの急速充電に対応しており、150kW級の充電器を利用すれば約30分で20％から80％までの充電が完了する高い実用性も兼ね備えています。

5人乗りのインテリアには、最新の「PEUGEOT Panoramic i-Cockpit」を搭載。21インチの巨大なパノラミックカーブドディスプレイが弧を描くように配置され、未来的な造形と高い視認性を両立しています。

さらに、生成AIのチャットGPTを統合した最新のインフォテインメントシステムや、好みの機能をカスタマイズできる「i-Toggles」により、直感的な操作が可能です。

設定されるグレードは「GT アルカンターラパッケージ」で、シートには上質なアルカンターラ素材を採用。フロントシートヒーターや、肩から腰をサポートするアダプティブボルスター、さらには冬場の充電効率を高めるバッテリー予熱機能など、快適装備や専用機能も充実しています。

ボディサイズは全長4565mm×全幅1895mm×全高1665mm。ファストバックでありながら、荷室容量は520〜1480リットルを確保しており、デザイン性と実用性をハイレベルで両立しています。

価格（消費税込）は760万円です。なお、同車は「CEV補助金」の対象となっており、例えば東京都で購入する場合、国からの補助金（89万円）と地方自治体からの補助金（45万円）を合わせることで、最大134万円もの交付を受けることが可能です。これにより、実質的な購入価格を大幅に抑えることができます。

流麗なスタイルを崩さず、驚異的な航続距離と最新のデジタル体験を手に入れたE-3008は、これからのプジョーを象徴するフラッグシップとして、感度の高いユーザーを惹きつけそうです。