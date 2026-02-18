自分たちで楽しい遊びを次々と考え、身体を動かす子どもたち。山形市の幼稚園では、人気番組をモチーフにした遊びが大人気となっています。きょうは、この幼稚園に子どもたちの憧れの人が訪れ、楽しみながら全身を使って遊びました。

【写真を見る】あのSASUKEに取り組む幼稚園に潜入！多田竜也さんが感動…自作エリアで飛んだり跳ねたり押したり…実況も園児が担当「将来はSASUKEに出たい」（山形）





園児たち「ただっち～」

多田さん「おはよう！」



月かげ幼稚園に訪問したのは、TUYで放送する人気番組「SASUKE」で大活躍の、県庁職員・多田竜也さんです。



■ただの幼稚園ではなかった

月かげ幼稚園では、SASUKEに憧れた園児の一言をきっかけに手作りのコースを作り、サスケごっこが大人気です。きょうは、園児およそ40人が多田さんと一緒に楽しく体を動かしました。





多田竜也さん「自分で考えて”できた”という経験を積んでもらえたらうれしい」





頭を使って、体を使って遊ぶ「SASUKEごっこ」。



コースは園児が自分たちで考え、先生が形にしました。





園児は「（自分は）テーブルのところと、跳び箱のところを考えて作ったんだけれど、他のところはつくってない」

■ただの「遊び」ではなかった





園児たち、重たい机を押して進み、高い壁にも果敢に挑戦します。そして、その挑戦を引き立てる実況も・・・園児が行います。

実況「次の選手は、おおたきかおりちゃんです！ピッピッピー！頑張って～！」



園児は「きょう初めてやった。やってみたかったから。ジャンプして跳び箱にうつるところが難しかった」

園児は「（将来は）SASUKEに出たい。運動したい！」



憧れの多田さんを前に、めいっぱい体を動かした園児たち。ご褒美に欲しがったのが・・・

■ただの「一般人」ではなかった





多田竜也さん「ちょっと、どういうこと！？ってなりますよね。一般人ですからね・・・（笑）」



多田さんの前にはサインを求める長蛇の列ができていました。





園児は「（サインもらって）うれしい。買えないもんね。お父さんとお母さんに見せる。筋肉・ぶら下がるところ、あとクライミングしているところがかっこよかった。クライミングで上まで行ったところ凄かったよね、ベルトなしでね」

■「SASUKEをやってきてよかった」

多田竜也さん「子どもたちが楽しいとか、凄く元気な声を上げているところを聞いて、子どものころからSASUKEをやってきて、今選手として活躍させていただいて、よかったなと思った」



興味を持ったことに全力で取り組む園児たち。憧れの人とのひと時は、とびっきりのわくわくの時間になったようでした。