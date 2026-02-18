「止められなければ勝てない」英２部首位チームで躍動、日本人MFを対戦クラブメディアが名指しで警戒！「最も恐れるべきだ」
コベントリーに所属する坂元達裕が、次戦の相手ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン（WBA）から最も警戒すべき選手として注目されている。WBA専門メディア『West Brom News』が報じた。
WBAは現地２月21日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第33節でコベントリーとホームで対戦する。
エリック・ラムジー監督就任後、７戦未勝利のWBAにとって、首位コベントリーとの一戦は厳しい戦いが予想される。同メディアは、前節のミドルスブラ戦での坂元のパフォーマンスを分析し、「WBAは坂元を最も恐れるべきだ。止めなければ勝てない。勝利の鍵はそこにある」と指摘した。
『West Brom News』によると、２月16日のミドルスブラ戦で坂元は「ミドルスブラの守備陣を常に後退させる勤勉なパフォーマンス」を披露。続けて、「マット・ターゲットら守備陣をファウルに追い込み、ポジションから引き出してチームメイトが活用できるスペースを作り出した」と動きを詳述した。
統計サイト『Sofascore』のデータでは、坂元は８回の地上戦デュエルで６回勝利し、14回もボールを前進させ、失敗したボールタッチはわずか４回だった。
同メディアは29歳の日本人MFについて、「相手守備陣にとって非常に対処困難な選手で、その止まらないモーターが特徴」と分析。WBA左サイドバックのカラム・スタイルズとの対決を「ザ・ホーソンズ（WBAのホームスタジアム）での魅力的な戦い」と表現し、「スタイルズがシーズン中に坂元を止めることができれば、リーグ屈指の左サイドバックとしての地位を確立できる」と締めくくった。
坂元は今季、ここまでリーグ戦26試合に出場して４ゴール・３アシストを記録。フランク・ランパード監督が率いるチームにとって、なくてはならない存在として輝きを放っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】坂元が華麗なルーレットを披露！ 巧みなテクニックで先制点関与！
