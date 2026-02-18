「止められなければ勝てない」英２部首位チームで躍動、日本人MFを対戦クラブメディアが名指しで警戒！「最も恐れるべきだ」

「止められなければ勝てない」英２部首位チームで躍動、日本人MFを対戦クラブメディアが名指しで警戒！「最も恐れるべきだ」