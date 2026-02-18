「練習試合、広島２−４ロッテ」（１８日、コザしんきんスタジアム）

大型スイッチヒッターの広島のドラフト１位・平川蓮外野手（２１）＝仙台大＝が１２球団の新人で一番乗りとなる対外試合初本塁打を放った。新井貴浩監督は能力を絶賛しつつ、「そこまで驚きはない」と大きな期待をかけた。

平川は八回に右腕・冨士から左打席でボールを捉え、右翼後方の防球ネットに突き刺さる推定飛距離１２５メートル弾を放った。スタンドがどよめく中でダイヤモンドを一周。これが今年チーム対外試合初本塁打にもなった。

新人の衝撃的な一発にベンチで笑みを浮かべた新井監督は「打った瞬間でしたね」とコメント。「いいホームランだった」と称賛しながら、「彼に関しては、そこまで驚きはないです。これぐらいはやると思っていましたので」と語った。

平川は１５日に行われた今年初対外試合の練習試合・巨人戦（那覇）でも右打席から決勝の勝ち越し適時打を含む２安打。１７日の練習試合・楽天戦では３安打１打点をマークした。この日もマルチ安打で対外試合デビューから３戦連続複数安打となった。

平川は身長１８７センチ、９３キロの大型スイッチヒッター。大学２年秋に、左打ちから両打ちに挑戦し、大学リーグ戦では通算打率・３１４、９本塁打５０打点。ベストナイン３度、本塁打王１度、打点王＆盗塁王２度を獲得し、昨秋ドラフト会議で広島から１位指名を受けた。