ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、フィギュアスケート女子ショートプログラム（ＳＰ）が行われで、１７歳の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７８・７１点で首位に立った。

１・４８点差の２位に坂本花織（シスメックス）がつけ、千葉百音（木下グループ）は４位。いずれも１９日のフリー進出を決めた。３位はアリサ・リュウ（米国）。アデリア・ペトロシャン（ＡＩＮ＝個人資格の中立選手）が５位。

長い手足の表現力と鋭いジャンプ。ＡＩＮで出場のアデリア・ペトロシャンがＳＰ５位に食い込んだ。

２人の五輪金メダリストや２０２２年北京五輪でドーピング陽性となったカミラ・ワリエワを指導したエテリ・トゥトベリゼ氏に師事し、４回転ジャンプを武器に持つ１８歳。「フリーで４回転を跳ぶかは秘密。コーチが決めるの」。技が成功すれば究極の伏兵となりそうだ。

アリサ・リュウが躍動

昨季世界選手権優勝のアリサ・リュウ（米）が２度目の五輪で躍動した。冒頭の３回転フリップ、続くダブルアクセル（２回転半ジャンプ）を決め、最後のスピンでは大歓声が沸き起こり「最高の気分だった」と喜んだ。

フリーは日本勢とのメダル争いが予想されるが「彼女たちに勝つことがゴールじゃない。自分のプログラムをやりきって、思いを伝えることが一番大事」と笑顔で語った。