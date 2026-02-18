ミラノ・コルティナオリンピックのスノーボード女子スロープスタイル決勝が、１８日午後２時半（日本時間午後１０時半）から行われる。

本来は１７日に行われる予定が延期となったことを受け、１８日のテレビ番組予定表は当初、中継予定がない状態に。その後、ＮＨＫＢＳと日本テレビ系列で放送が決まり、ＳＮＳでは喜ぶ声があがった。

女子スロープスタイルは、女子ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）ら日本人選手３人が予選を突破。村瀬にはビッグエアとの２冠の期待がかかる。本来は１７日に決勝が行われる予定で、フジテレビ系列とＮＨＫＢＳで放送されることにになっていた。

ところが、悪天候により決勝が延期。１８日に行われることが決まったものの、中継があるかは分からず、ＳＮＳでは「テレビ中継しないの？」「地上派中継ないの？」と残念がる声が上がっていた。

その後、番組予定表が更新され、決勝はＮＨＫＢＳのほか、日テレ系列で「緊急生中継」されることが決定。ＳＮＳでは、テレビで日本人選手の活躍を応援できることに安堵（あんど）の声が上がっていた。