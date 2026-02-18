“定額働かせ放題”との声も…「裁量労働制の見直し」どうなる？26年度予算案の年度内成立は　高市首相20日に施政方針演説へ

衆院総選挙を受けて18日に召集された特別国会で首相指名選挙が行われ、衆参両院の本会議で高市早苗首相（自民党総裁）が、第105代首相（内閣総理大臣）に指名された。20日の施政方針演説で高市首相は何を語るのか、そして新年度予算案の2025年度の成立はあるのか、フジテレビ政治部の高田圭太部長に聞いた。

新年度予算案は今年度中にまとまるのか

20日に行われる施政方針演説では、食料品消費税2年間ゼロの検討加速、責任ある積極財政、国家情報会議の設置、裁量労働制の見直しなど柔軟な働き方の拡大、外国人による土地取得規制の見直しを進めること、首都・副首都の責務と機能に関する検討を急ぐことに関して演説する見通しだ。

国会で真っ先に争点となるのは新年度予算案の審議で、高市首相は「数の力」を背景に、衆院選で1カ月遅れた審議を短縮させてでも年度内の成立を図りたい考えだという。

――新年度予算案は今年度中にまとまるのか？

フジテレビ政治部部長・高田圭太：

やはり1カ月というのはかなり大きくて、これまで国会の予算審議は重要とされているだけに、それをどこまで端折っていいのかというところは、なかなかまだ答えは見えていないところです。

――自民党内の考え方は？ 慎重な人はどれくらいいるのか？

フジテレビ政治部部長・高田圭太：

これまで野党と丁寧にやることを心がけてきた人たちからすると、やっぱりプライドもありますし、そこはやっぱり譲れるものには限界があるというところです。あと参議院では与党は少数ですので、そこのところでも簡単じゃないと考える人は多いということです。

“定額働かせ放題”との声も…「裁量労働制の見直し」

施政方針演説では「裁量労働制の見直し」についても表明するという。

裁量労働制とは、労働時間などを労働者の裁量に任せ、実際に働いた時間が何時間であっても、契約した一定の時間（みなし労働時間）働いたこととみなし、賃金を支払う制度だ。これまでは研究者やシステムエンジニア、記者などが対象で、経団連は対象業務の拡大を訴えている。労働者にとっては、働く人が自分の裁量で仕事の時間配分などを自由に決められる 一方で、残業代なしで労働者を働かせる“定額働かせ放題”では、という反対の声もある。

――裁量労働制については急に出てきた話なのか？

フジテレビ政治部部長・高田圭太：

決して急とは言えず、高市首相も以前から言っていましたし、参政党や日本保守党といったいわゆる保守系の政党もこれまで、日本人がもっと労働できるのに、外国人が入っていくのはおかしいということで、日本人がもっと働けるようにしましょうと、いわゆる“働きたい改革”という視点で訴えていたものです。今回、高市首相がそれを施政方針演説から議論の俎上に載せようという段階です。

――具体的にどう進めていくのか決まっているのか？

フジテレビ政治部部長・高田圭太：

あくまで今回は「見直し」という、プラスにもマイナスにも取れる表現ですが、高市首相の本音としては当然、拡充より裁量労働でできるものは広げていこうという考え方とみられます。

――“定額働かせ放題”という指摘もあるようだが、裁量労働制の対象を拡充すると誰にメリットがあるのか？

フジテレビ政治部部長・高田圭太：

まずやはり経営者ですよね。人手不足に経営者は悩んでいますので、労働者の勤務時間をそこまで気にしなくてよかったり、または過度な残業代のカットというのも期待できるという点があります。一方で、労働者にとっても、時間を気にせず働きたいとか、柔軟に働きたいというタイプの人にはメリットがありますが、給料が上がるかどうかがポイントです。

裁量労働制“着地点”は

これまでの高市首相の働き方への考え方を見ると、首相就任後の2025年10月、厚生労働大臣に、心身の健康維持と従業者の選択を前提にした労働時間規制の緩和の検討を行うことについて指示、さらに2025年11月の国会では、「残業代が減ったことで、生活費を稼ぐために無理をして慣れない副業をすることで健康を損ねる方が出ることも、私自身は心配をしている」と、働き方改革による労働時間を規制することで生じる弊害について懸念を示していた。

――裁量労働制の対象を拡充すれば長い時間働ける人は増えるが、一方で懸念する声もある。着地点はあるのか？

フジテレビ政治部部長・高田圭太：

柔軟な働き方を確保するということ、見合った賃金が払われるか、そして健康が損なわれないか、この3つの中でしっかり歩み寄ることが着地点につながるのかなということは言えます。

（「イット！」2月18日放送より）