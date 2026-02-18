18日、特別国会が召集されました。今月の衆院選で当選した石川県関係の6人が初登院し、国政への決意を語りました。



18日朝、多くの議員で混雑する議事堂前。



特別国会で総理大臣の指名選挙が行われ、18日夜に第二次高市内閣が発足します。



石川県内の選挙区を制した自民党の3人も、そろって姿を見せました。

自民 石川1区・小森 卓郎 衆院議員：

「国会は色んなことを決めるのに一般の方から見ると時間がかかりすぎてしまっている部分もあると思うので、なるべく早く色んなことが実現できるように、与党として取り組んでいかなければならない」





自民 石川2区・佐々木 紀 衆院議員：「高市内閣へのすごい大きな期待を感じています。選挙を通じて約束したことはもちろんですが、日本にとって必要なことは、スピード感を持って取り組んでいきたい」自民 石川3区・西田 昭二 衆院議員：「しっかりと能登半島の復旧復興、これは確実に、また必ずや進める、これは国としての責任 があります。その役割を高市首相、 高市政権とともに、しっかりと前に進める」6期目の佐々木紀氏、4期目の西田昭二氏、3期目の小森卓郎氏。高市旋風を追い風に、結束を誓いあいました。自民 石川3区・西田 昭二 衆院議員：「先生方のお力添えをお借りして、また力強く推し進めていきますので」自民 石川2区・佐々木 紀 衆院議員：「継続させていかなきゃ、今までの取り組みをね」自民 石川1区・小森 卓郎 衆院議員：「加賀からも金沢からも」一方、比例復活した石川県関係の議員たち。能登の議席を逃し、比例で復活当選した中道の近藤和也氏。

中道 比例・近藤 和也 衆院議員：

「この国会に戻ってこれないかもしれないという、その恐ろしさを感じた本当に厳しい選挙でした。当たり前になりかけていたものは、当たり前じゃないんだなと」



そうして語った5期目の決意は…



中道 比例・近藤 和也 衆院議員：

「私たちの存在意義をしっかりと自覚をして、地に足をつけた活動をしていきたい」



参政党の川裕一郎氏は、党の仲間たちと初登院し、議事堂を背景に記念撮影。

参政 比例・川 裕一郎 衆院議員：

Q. きょうのネクタイは皆さんオレンジ

「そうですね。身の引き締まる思いという一言ですね。個人的にやりたいのが能登半島地震の復旧復興、拉致問題の解決、動物殺処分をゼロにする、この3つは自分自身の中でやりたいと思っている」



比例復活で再選した国民の小竹凱氏は、議事堂前で動画を撮影し意気込みを語ります。

国民 比例・小竹 凱 衆院議員：

「野党が小さくなった分、2倍・3倍働いて、しっかりと皆さんからいただいた期待の1票をしっかり形にしていく、そのことに尽きるかなと思います」



特別国会は7月17日までの150日間。衆院選で遅れていた来年度予算案の審議などが予定されています。