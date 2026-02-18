◆練習試合 ＤｅＮＡ８―３ヤクルト（１８日・宜野湾）

ＤｅＮＡの新外国人、ショーン・レイノルズ投手（前パドレス）と、来日５年目のハンセル・マルセリーノ投手が、ともに１回を無失点に抑えた。

６回に登板した身長２０３センチのレイノルズは、最速１５５キロの角度ある速球とスライダー、チェンジアップなどを駆使して打者５人に１安打１四球１奪三振。９回に登板したマルセリーノは、打者４人に無安打１四球１奪三振だった。

試合後、相川亮二監督は捕手出身の視点から両右腕を評価。レイノルズについては「投球の何て言うんですかね、日本ならではの間合いというか、ちょっと浅いクイックであったり、長持ちしてみたり、通常で投げてみたりということはもう既にやっていたので、そこは日本の野球に対応しようという姿は見せてくれたのかな」と、巨体からのイメージとは違う繊細な一面を捉え、「多分１５５（キロ）ぐらい出てたと思うんで、そこが多分平均値になるはず。ここから楽しみです」と期待した。

マルセリーノについても「真っすぐの質感というか、横でしか見てないですけど、本当に角度と、まあ１８・４４（メートル）の中の時間がすごく短く僕には見える。それが彼がよく見えている理由です」と、やはり独特の視点から評価。「これから彼が（１軍に）入るっていうことは、やっぱり外国人の枠の問題もあるので、そこは引き続きいいパフォーマンスは出してもらいたい」と、さらなる奮起を促した。