ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏５７ｂｐに縮小、欧州株高の影響も
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ　　　　2.745
フランス　　　3.318（+57）
イタリア　　　3.35（+61）
スペイン　　　3.119（+37）
オランダ　　　2.811（+7）
ギリシャ　　　3.348（+60）
ポルトガル　　　3.107（+36）
ベルギー　　　3.254（+51）
オーストリア　3.043（+30）
アイルランド　3.018（+27）
フィンランド　3.006（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）