ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７ｂｐに縮小、欧州株高の影響も
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）
ドイツ 2.745
フランス 3.318（+57）
イタリア 3.35（+61）
スペイン 3.119（+37）
オランダ 2.811（+7）
ギリシャ 3.348（+60）
ポルトガル 3.107（+36）
ベルギー 3.254（+51）
オーストリア 3.043（+30）
アイルランド 3.018（+27）
フィンランド 3.006（+26）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
