ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏５７ｂｐに縮小、欧州株高の影響も

ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:12時点）（%）

ドイツ 2.745

フランス 3.318（+57）

イタリア 3.35（+61）

スペイン 3.119（+37）

オランダ 2.811（+7）

ギリシャ 3.348（+60）

ポルトガル 3.107（+36）

ベルギー 3.254（+51）

オーストリア 3.043（+30）

アイルランド 3.018（+27）

フィンランド 3.006（+26）

（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）

