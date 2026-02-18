アニメ化決定で話題！『ホタルの嫁入り』新刊発売記念でステッカー配布
漫画『ホタルの嫁入り』コミックス11巻が19日に発売される。これを記念して、全国の書店にて『エッチング風ステッカー』がもらえるキャンペーンを実施する。
【画像】絵柄がいい！配布される『ホタルの嫁入り』ステッカー
1冊購入につきステッカーが１枚もらえるキャンペーンとなっている。
同作は文明開化が進む明治時代を舞台に、名家に嫁ぎ父の誇りになることを夢見る令嬢・桐ヶ谷紗都子と、そんな紗都子を溺愛する殺し屋・後藤進平の、禁断の契約結婚を描く狂愛ストーリー。
小学館「マンガワン」にて2023年1月より連載がスタートし、「全国書店員が選んだおすすめコミック2024」第1位、「アニメ化してほしいマンガランキング2025」第3位になどにランクイン。10月にテレビアニメ化されることが決まっている。
