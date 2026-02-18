大分県警

大分県内で70代の男性が3200万円をだまし取られるSNS型投資詐欺被害にあったことがわかりました。

警察によりますと2025年9月下旬、男性がスマートフォンでインターネットサイトを見ていたところ、有名投資家から投資情報を得られるとの広告を見つけ、その広告をクリックしました。その後、その有名投資家とLINEでのやり取りが出来るようになり、そこでアシスタントを名乗る女性を紹介されました。

さらに男性は、その投資家の友人が主催する投資研究グループのLINEにも招待されたことで、そのグループが勧める優良株情報を得ながら、その女性のアドバイスにより株式投資が出来るようになりました。

そして、その女性から勧められた証券会社の証券口座を開設して資金を入金すれば、 グループが厳選する優良株が自動で購入され、女性の指示するタイミングで売れば、短期間で高利益が得られると持ちかけられました。

男性はその女性の指示に従えば、利益が得られると信じ、女性から送られたURLから証券口座を開設するとともに専用サイトをダウンロードし、「JS顧客アドバイザー006」のLINEアカウントからその都度送られる個人名義口座へ投資資金を入金すると、同サイト上で入金額と株式投資による利益額が表示され、資金が順調に増えていきました。

しばらくして、その女性から「入金額が増えれば会員のグレードが上がり、取引額は増え、儲けも増える」などと説明を受け、これらの言葉を信じた男性は、「JS顧客アドバイザー006」のLINEアカウントから指定された個人名義口座への振込みや、同証券会社の外勤スタッフを名乗る人物に現金を手渡すなどして、複数回にわたり合計3200万円をだまし取られる被害にあったということです。

警察は「インターネットでの儲け話は詐欺を疑い、怪しいと思ったらすぐに家族や警察に相談を」と注意を呼び掛けています。